Urząd skarbowy skontroluje, czy firmę stać na pożyczkę

Jeżeli fiskus uzna, że spółki nie stać na pożyczkę, może odsetki od niej wyrzucić z kosztów uzyskania przychodów, co oczywiście będzie miało wpływ na zwiększenie podatku. Jest to nowy przepis, niebezpieczny dla wszystkich firm, które zaciągają pożyczki na działalność. Najbardziej uderzy w startupy i deweloperów.

Do końca 2017 r urzędy podatkowe badając zasadność pożyczek głównie koncentrowały się na tym, czy odsetki od pożyczek mają charakter rynkowy.



Od nowego roku ich uprawnienia zostały rozszerzone nie tylko o kwestię liczenia limitu odsetek i ich ograniczenia, ale również o możliwość badania przez organy podatkowe zdolności kredytowej spółek.



Ponieważ do wprowadzenia tego przepisu doszło na ostatnim etapie legislacji nie przedstawiono do niego uzasadnienia, w związku z tym nie wiemy w jaki sposób organy podatkowe będą go wykorzystywały przy kontrolach.



-Badanie zdolności kredytowej jest trudne, dlatego dotąd robili to analitycy bankowi - mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski.



Głównie przepis ten może uderzyć w spółki celowe, które nie mają wysokich zasobów własnych i korzystają z gwarancji i ubezpieczeń udzielanych przez spółki matki. W niektórych branżach jest to modelowy sposób prowadzenia biznesu. Przykładem deweloperzy.



- Również dla startupów może to być duży problem - komentuje Anna Turska.



Co zaskakujące, przy ustalaniu rynkowej zdolności kredytowej nie bierze się pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powiązane, ani zdolności kredytowej wynikającej z istnienia powiązań z innymi spółkami.