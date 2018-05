Urzędniczki fiskusa miały wyłudzać VAT. Zatrzymali je funkcjonariusze ABW

Fot. EAST NEWS ABW wkracza do walki z wyłudzaniem VAT

Walka o wpływy podatkowe sięgnęła fiskusa. Agencji ABW zatrzymali dwie urzędniczki skarbówki z Sosnowca, które są oskarżane o próbę wyłudzenia 2,5 mln zł podatku VAT.

Zatrzymane przez funkcjonariuszy ABW to Bernadeta I. oraz Edyta K., które pracowały w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Poza nimi w rękach agentów znalazło się pięć osób, które miały współdziałać z urzędniczkami w wyłudzaniu podatku. To m.in. prezesi i prokurenci spółek wykorzystywanych do przestępczego procederu. Tak wynika z informacji portalu wPolityce.pl, który poinformował o sprawie.

Cała akcja oparta była o doświadczenie zawodowe urzędniczek skarbówki. W porozumieniu z przedsiębiorcami od stycznia 2014 r. do października 2015 r. miały złożyć wnioski o zwrot łącznie 2,5 mln zł VAT. Ostatecznie udało im się wyłudzić niemal 750 tys. zł.

Kobiety w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach usłyszały 9 zarzutów. M.in. wyłudzenie, usiłowanie wyłudzenia, pranie brudnych pieniędzy oraz zorganizowanie grupy przestępczej. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

