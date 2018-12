Ustawa o zmianach w użytkowaniu wieczystym gruntów została poprawiona. Jest podpis prezydenta

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy to innymi słowy poprawę zapisu, który mógł mogą doprowadzić do tego, że od nowego roku deweloperzy dwa razy zapłacą za tę samą działkę.

- Może dojść do sytuacji, w której deweloper zapłacił za nabycie prawa użytkowania nieruchomości, natomiast po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność zobowiązany będzie do zapłaty kwoty dopłaty - tłumaczyła money.pl mec. Emilia Górska- Krysztofowicz.