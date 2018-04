Ustawa 447. Prof. Gliński: jestem także odpowiedzialny za dziedzictwo żydowskie

Czy my jako Polacy powinniśmy bać się ustawy nr 447? Środowiska narodowe wprost uderzają w ministra kultury. - To są bardzo drażliwe tematy. Jest mi przykro, że padają nieodpowiedzialne głosy, które budują sensację wokół normalnej działalności ministra. Mam obowiązek budować instytucje, które są związane z polskim dziedzictwem kulturowym - odbija piłeczkę minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

- Tworzymy kilkanaście różnych jednostek, m.in. muzeum getta warszawskiego. Jestem odpowiedzialny także za dziedzictwo żydowskie. 800 lat kultury żydowskiej w Polsce to jest także element polskiego dziedzictwa - stwierdza prof. Gliński.

