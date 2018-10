Uszczelnienie systemu podatkowego uwalnia potencjał polskiej gospodarki

Fot. pixabay.com / CC0

Kongres 590, którego III edycja odbędzie się 15-16 listopada w Jasionce koło Rzeszowa stawia na gospodarkę. Omawiane będą liczne tematy związane z problemami małychi średnich przedsiębiorstw oraz barierami wynikającymi z niedoskonałości przepisów prawnych. Tegoroczny Kongres 590 wiele uwagi poświęci także problemom gospodarczym, których rozwiązanie przyniesie znaczne efekty dla rozwoju państwa. Jednym z ważnych wyzwań jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności dotyczącego VAT.

Podczas tegorocznej, trzeciej już edycji Kongresu 590 wiele uwagi poświęcone zostanie kwestiom związanym z uszczelnieniem tzw. luki VAT. W specjalnie dedykowanych tematyce fiskalnej panelach wystąpią eksperci, przedstawiciele instytucji publicznych oraz sektora prywatnego, ekonomiści, decydenci polityczni oraz prawnicy specjalizujący się w kwestiach finansowych.

W ciągu ostatnich trzech lat wprowadzono ponad 20 regulacji zapobiegających oszustwom podatkowe. Są to m.in. systemy śledzenia i kontroli przewozu paliw i innych wrażliwych produktów, uszczelnienie obiegu faktur – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a także scalenie Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne regulacje prawne, mające na celu poprawę wydajności polskiego systemu podatkowego, który wciąż cechuje się niespójnością i brakiem tak ważnej dla podatników stabilności. Stworzenie nowego systemu podatkowego, który cechować się będzie przejrzystością i efektywnością fiskalną jest jednym z założeń polityki rządu. Istotne jest zwłaszcza uszczelnienie systemu podatkowego, co przełoży się na wzrost dochodów państwa.

W 2015 roku wpływy do budżetu z podatku VAT wynosiły 123 mld zł. Z raportów Komisji Europejskiej wynika zaś jasno, że w 2015 roku luka podatkowa wyniosła ponad 40 mld zł – tyle pieniędzy trafiło wówczas na konta przestępców podatkowych zamiast do budżetu państwa. Biorąc pod uwagę najnowsze dane, podejmowane do tamtej pory wysiłki na rzecz wyższych wpływów do budżetu nie przyniosły wymiernych efektów. Natomiast bieżące działania instytucji publicznych owocują konkretnymi wynikami.

W tym roku planowany wpływ z podatków VAT do budżetu skarbu państwa szacowany jest na poziomie 180 mld złotych. Oznacza to więc znaczne zwiększenie dochodów państwa

z tego tytułu. Zwiększone wpływy budżetowe to wzrost możliwości inwestycyjnych Polski. Warto jednak wprowadzać kolejne narzędzia we współpracy z przedsiębiorcami. Wszystkim powinno zależeć na równych i przejrzystych zasadach. Oszuści VAT przynoszą bowiem w tym samym stopniu szkodę państwu, co innym przedsiębiorcom, którzy uczciwie rozliczają swoją działalność.

Temat systemu podatkowego będzie jednym z dyskutowanych podczas Kongresu 590 przez przedstawicieli wielu środowisk oraz branż. Wieloaspektowe podejście do kwestii gospodarczych pozwoli na wypracowanie konkretnych rozwiązań. W efekcie, podsumowaniem wydarzenia będzie przedstawienie proponowanych do wdrożenia w system prawny zapisów, które mają w pełni uwolnić potencjał polskiej gospodarki.

Jak uwolnić potencjał polskiej gospodarki? Jakie bariery i ograniczenia wstrzymują polskich przedsiębiorców przed rozwojem? Co może być kołem zamachowym polskiej gospodarki? Odpowiedzi na te pytania muszą powstawać w ścisłej współpracy polskiego biznesu i instytucji publicznych. Podczas Kongresu 590 w dniach 15-16 listopada br. w Jasionce koło Rzeszowa przedstawiciele polskiego biznesu będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, oraz wypracowywać propozycję rozwiązań instytucjonalnych, które przełożą się na rozwój polskiej gospodarki. Nie zabraknie czołowych postaci polskiej sceny politycznej, ekonomistów i ekspertów z wielu dziedzin gospodarki, prezesów i dyrektorów dużych firm, wśród których znajdują się Partnerzy Strategiczni Kongresu 590: PKO Bank Polski, PKN Orlen, KGHM i Grupa Cedrob, a przede wszystkim przedstawicieli polskiej średniej i małej przedsiębiorczości. Cel: Połączenie działań środowisk biznesowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę polskiego kapitału.