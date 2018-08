Uwaga na fikcyjny sklep z damską odzieżą. Nasza czytelniczka ostrzega

Kobieta kupiła kilka damskich ubrań. Przyznaje, że zachęciły ją, jak to określa, "śmieszne ceny". Za kilka rzeczy zapłaciła ok. 100 zł.

Poszło zamówienie, kontakt się urwał

Znaki ostrzegawcze

Gdy pojawiają się wątpliwości co do wybranego sklepu internetowego, warto sprawdzić firmę i np. zadzwonić pod podany na stronie numer. W przypadku "modimoda.pl", czy też "modi4moda.com" istnieje numer stacjonarny, natomiast skontaktowanie się z kimkolwiek nie jest możliwe.

"Dzień dobry. Dodzwoniliście się państwo do sklepu modimoda. Informujemy, ze w celu zapewnieniu najwyższych standardów obsługi rozmowy są na nagrywanie. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na nagrywanie, prosimy o kontakt drogą mailowa. Przepraszamy, ale wszyscy konsultanci w tej chwili są zajęci. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od osiem do szesnaście"

Po wpisaniu w inernetową wyszukiwarkę tego nazwiska, nie znajdziemy zbyt wielu informacji. Można dowiedzieć się jedynie, że na to nazwisko w KRS zostało zarejestrowanych 10 firm w terminach od 20 lutego do 5 marca 2018 r.

- Przeszło mi przez myśl, żeby zgłosić to na policję, ale podchodzę do tego tak, jak wszyscy. Niewielka kwota, później będę kilka razy ciągana, przesłuchiwana. Gdyby coś się w tej sprawie działo, była większa grupa osób, to wtedy jestem w stanie to zgłosić - przyznaje Pani Sara.