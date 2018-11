Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Warszawa najbardziej hojna

W przypadku gruntów komunalnych to same gminy mogą ustalać, czy i w jakiej wysokości wprowadzać te ulgi. Dowolności nie ma przy terenach należących do Skarbu Państwa. Tu bonifikata wynosi 60 proc. w pierwszym roku, 50 proc. w drugim, 40 proc. w trzecim, 30, 20 i 10 proc w kolejnych.