Transakcje w małżeństwie pod okiem fiskusa. Skarbówka upomina się o VAT

Fot. PAP/Radek Pietruszka szef KIS uznał, że praktycznie każde nieodpłatne przekazanie towaru firmowego wiążące się z "przenoszeniem ekonomicznego władztwa nad rzeczą" podlega opodatkowaniu

Żona musi opłacić VAT, jeśli przenosi firmowy majątek do przedsiębiorstwa męża –wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Faktury jednak nie wystawia.

Według skarbówki transakcje między małżonkami-podatnikami VAT nie są klasyczną sprzedażą, nie musi wiązać się z przeniesieniem prawa własności, a jedynie rozporządzania towarem i wówczas też ulegają opodatkowaniu – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Pytanie zadała kobieta, która ze wspólnych środków małżeńskich kupiła koparko-ładowarkę i odliczyła VAT. Jak relacjonuje "DGP", sprzęt wprowadziła do ewidencji środków trwałych firmy budowlanej, którą prowadziła i rozpoczęła amortyzację.

Po latach również jej mąż założył firmę, a ona zdecydowała przekazać mu maszynę, aby to on kontynuował amortyzację. Sądziła, że skoro nie było odpłatności i w jej przekonaniu doszło do przesunięcia towaru w ramach małżeństwa, nie ma obowiązku wystawiać faktury i płacić VAT.

Co do faktury, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznała kobiecie rację. Nie miała obowiązku dokumentowania w ten sposób transakcji nieodpłatnych – tłumaczy "DGP". Ale szef KIS uznał, że praktycznie każde nieodpłatne przekazanie towaru firmowego wiążące się z "przenoszeniem ekonomicznego władztwa nad rzeczą" podlega opodatkowaniu.

