Polski legendarny pistolet wraca. Fabryka Broni "Łucznik" wprowadza na rynek VIS-y

Egzemplarz prototypowy wykonano w 1930 r. w Fabryce Karabinów w Warszawie. Składał się z 48 elementów i otrzymał oznaczenie WiS wz.1931 od pierwszych liter nazwisk jego twórców, które później zmieniono na VIS – od łacińskiego terminu "vis" (siła). W lutym 1932 roku pistolet otrzymał polski patent nr 15567, a następnie podjęto decyzję o przyjęciu go do uzbrojenia WP jako automatyczny pistolet 8-strzałowy VIS kal. 9 mm konstrukcji PWU.

Pistoletu VIS używano we wszystkich formacjach. W miarę rozwoju produkcji sukcesywnie przydzielano go poszczególnym wojskowym jednostkom. W czerwcu 1938 VIS był już w jednostkach pancernych, w kawalerii i lotnictwie. Następnie broń otrzymywała piechota, łączność i artyleria. Pistolet był używany także w marynarce wojennej i Korpusie Ochrony Pogranicza.

Zobacz również: Ta polska fabryka ma powody, by kibicować Donaldowi Trumpowi

VIS stał się etatowym pistoletem na uzbrojeniu oficerów i podoficerów Wojska Polskiego i jednym z najlepszych wojskowych pistoletów na świecie. Był produkowany w latach 1936–1944 w Fabryce Broni w Radomiu jako pistolet samopowtarzalny o lufie ruchomej i zamku zaryglowanym, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy.

Pistolety VIS miały bardzo staranne wykończenie i były noszone w skórzanych futerałach, wyposażonych w dwie kieszonki na zapasowe magazynki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl