Wakacje nad Bałtykiem. Pensje w górę, a ceny bez zmian

Polacy coraz chętniej spędzają urlop w kraju. Pensje poszły w górę. Do tego niektóre rodziny mają pieniądze z 500+. A ceny nad Bałtykiem niemal bez zmian. Taniej w górach i na Mazurach. To zachęca do wypoczynku w Polsce.

Z danych Głównego Urząd Statystycznego wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało ponad pół miliona turystów więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie. Co istotne, wzrost w głównej mierze dotyczy polskich turystów.

Urlopowiczów zachęcają ceny. Jak wynika z raportu portalu Nocowanie.pl, w tym roku średnia cena za nocleg nad morzem dla 2 osób to 191 zł. W 2017 roku było to 178 zł. Biorąc pod uwagę wzrost płac, czy pomoc w postaci 500+ dla rodzin z dziećmi, różnica jest na tyle niewielka, że przyciąga to większe rzesze rodzimych turystów nad Bałtyk. Najczęściej wybieranymi miejscowościami nad naszym morzem są: Łeba, Krynica Morska, Kołobrzeg, Jastarnia, Międzyzdroje, Mielno i Sopot.

Ceny w dół

Jeszcze lepiej sprawa ma się w górach oraz na Mazurach. W kurortach w tych regionach ceny spadły. Z raportu Nocowanie.pl wynika, że średnia cena za nocleg dla 2 osób na Mazurach teraz to 149 zł, a rok temu było to 165 zł. W górach za noc w 2-osobowym pokoju płaci się średnio 147 zł, rok temu – 152 zł.

Niewielki wzrost cen nad Bałtykiem to kwestia największej popularności tego kierunku wybieranego przez polskich turystów oraz większa liczba turystów z zagranicy.

Popularne terminy

Najbardziej obłożony termin w wakacyjnym okresie to sierpniowy długi weekend. Na dni od 11 do 15 sierpnia padło najwięcej zapytań o noclegi. Chętni na wyjazd w tym czasie mogą mieć problem ze znalezieniem wolnych miejsc.

Polacy na dłuższe urlopy najchętniej wyjeżdżają w drugiej połowie lipca oraz pierwszej połowie sierpnia. W tym okresie polska baza noclegowa jest najmocniej oblegana. Stąd też ceny w tym okresie mogą być nieco zawyżone.

Gdzie śpimy?

Kwatery i pokoje – na to stawiają polscy turyści. Blisko połowa rodaków poszukujących wakacyjnego noclegu wyszukuje właśnie tego typu miejsca. W dalszej kolejności Polacy wybierają domki, apartamenty czy pensjonaty. Nadal na ostatnim miejscu są hotele. Te najczęściej wybierane są przez turystów z zagranicy.

Król wakacji

Batalia o miano numeru jeden, co do kierunku wakacji, trwa. Władysławowo czy Zakopane? Kto wygra, zdecydują turyści, a odpowiedź poznamy z końcem wakacji. Jednak te dwa miasta to od lat najbardziej popularne kierunki obierane przez turystów. W zeszłym roku wygrało Zakopane.

Gdyby jednak patrzeć na popularność regionów, wybrzeże jest bezkonkurencyjne. Jeśli ktoś chce stronić od ludzi, to na wypoczynek musi wybrać się do województwa opolskiego, łódzkiego czy lubuskiego. W tych regionach turystów jest najmniej.

