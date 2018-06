Ceny paliw na wakacje. Do kieszeni głębiej sięgną ci, którzy jadą na Mazury. Zaoszczędzą jadący w góry

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER Z turystycznych regionów Polski najwięcej kierowcy zapłacą na Warmii i Mazurach. Dlaczego? Powodów jest kilka

Jedziesz na Mazury? Przygotuj grubszy portfel i bądź gotów na wyższe ceny paliw niż w pozostałej turystycznej części kraju. Ceny pomiędzy poszczególnymi regionami różnią się nawet o kilkanaście groszy.

Najdroższe paliwo w Polsce (a konkretnie PB98)? W województwie zachodniopomorskim. Najtańsze? W województwie opolskim. Różnica w średniej cenie dochodzi nawet do 15 groszy na każdym litrze PB98 oraz do 12 groszy na każdym litrze oleju napędowego. W ramach akcji #WPnaLato pokazujemy, w których wakacyjnych regionach kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny. A te - w zależności od miejsca spędzania wakacji - potrafią się znacznie różnić.

Ci, którzy ruszą w kierunku Pomorza Zachodniego (5,38 zł za PB98 - najwyższa wartość w całej Polsce i 4,99 za ON) i Warmii oraz Mazur (5,29 za PB98 i 5,02 zł za ON) muszą się przygotować na wyższe ceny. Co ciekawe, jadący nad polskie morze w rejonach województwa pomorskiego zapłacą za typową "95-tkę" oraz olej napędowy nieco mniej niż ci, którzy wybiorą wschód oraz zachód.

Z kolei góry w regionie Dolnego Śląska (5,3 zł za PB98 i 4,94 zł za ON) i Małopolski (5,27 zł za PB98 i 4,97 zł za ON) pod względem paliwowym wypadają wyraźnie taniej niż rejony Bałtyku. Zatem góry w bitwie o tańsze paliwo są nieznacznie przed morzem i jeziorami.

Warmia i Mazury mają najdroższe paliwo - alarmował kilka tygodni temu poseł Wojciech Kossakowski. Jak zapewnia, do jego biura przyszli zaniepokojeni mieszkańcy. Zauważyli, że różnice w cenach paliw na tych samych stacjach (w ramach jednej sieci) sięgają nawet kilkunastu groszy.

"Do moich biur poselskich zgłaszają się mieszkańcy z informacjami, że paliwo w naszym regionie jest najdroższe w kraju. Niezaprzeczalnym jest fakt, że rozbieżność w cenie paliwa pomiędzy Warmią i Mazurami a pozostałą częścią Polski jest znacząca" - pisał. Na podstawie danych widać, że wcale ten region najdroższy w stosunku do pozostałej Polski nie jest. Ale wśród województw turystycznych faktycznie wybija się na prowadzenie.

Dlaczego w jednych regionach paliwo jest droższe, a w innych nie? Cena wcale nie zależy od pazerności właściciela stacji. Decydują inne czynniki. Cena paliw w większości uzależniona jest od notowań ropy na światowych giełdach (Owszem - na jej wielkość wpływają też podatki i akcyza, ale to akurat stała). Na drobne różnice wpływa jednak rynek lokalny. To znaczy - lokalizacja stacji, koszt jej utrzymania, a także potencjał sprzedaży. To wyjaśnia, dlaczego paliwo na stacjach przy autostradach i drogach szybkiego ruchu jest najdroższe. Prowadzenie tam punktu jest po prostu kosztowne.

Dlaczego Warmia i Mazury zwykle będą w czołówce najdroższych miejsc do tankowania?

Na przykład przez sposób przewożenia paliw w regionie. Jedyną metodą jest transport kolejowy i drogowy, nie ma za to rurociągów. A to podbija cenę. Na dodatek - sam stan dróg pozostawia wiele do życzenia i jest ich po prostu mało. Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się dopiero na 11. miejscu - na 100 km kwadratowych powierzchni przypada 91,2 km dróg, średnia dla Polski to 134,4 km. A i pod względem kolei na Mazurach najlepiej nie jest.

Dodatkowym czynnikiem jest bardzo mała konkurencja. Zasada jest prosta: im więcej stacji w danym miejscu, tym lepiej dla klientów. Z danych UOKiK wynika, że na całe województwo przypada 388 stacji. To sprawia, że na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni jest zaledwie 1,6 stacji. Dla porównania - na terenie całej Polski taki współczynnik wynosi 3,3 stacji na 100 kilometrów kwadratowych.

