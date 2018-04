Wakacyjne hity. Polacy znów chcą odpoczywać na tunezyjskich plażach

W ostatnich latach polscy turyści unikali wyjazdów do Tunezji. Odpoczynkowi w tym kraju nie sprzyjał strach przed atakami terrorystycznymi. W tym roku kierunek ten wraca do łask - do połowy kwietnia klienci z Polski zrobili dziesięciokrotnie więcej rezerwacji na wakacyjne urlopy w tym kraju niż rok temu - wyjaśnia Klaudyna Mortka z serwisu wakacje.pl w programie "Money. To się liczy".

Polacy wracają też do Turcji i Egiptu. Nieustającą popularnością cieszą się Grecja i Bułgaria.

