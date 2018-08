Wakacyjny rekord. Dzięki 500+ i pogodzie

Fot. Marek Michalak / EastNews Rekordowa liczba dzieci na koloniach i obozach

Efekt 500+ oraz upały i padł wakacyjny rekord. 1,25 mln dzieci i młodzieży wyjechało w tym roku na obozy i kolonie. Najwięcej, bo 1,1 mln, odpoczywało w kraju. Łącznie zorganizowano blisko 30 tys. wyjazdów.

Za granicę odbyło się 1,9 tys. wyjazdów, wypoczywało na nich 78,3 tys. dzieci i młodzieży. W kraju zorganizowano 27,7 tys. kolonii i obozów, a to o 2,4 tys. więcej niż rok temu – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

To kolejny rekordowy sezon z rzędu. Na tegorocznych feriach zimowych wypoczywało 327 tys. dzieci i młodzieży, na zorganizowanych 8 tys. kolonii. W skład tego wchodzą także tak zwane półkolonie, organizowane w miejscu zamieszkania.

Trend jest widoczny. Z roku na rok przybywa dzieci wyjeżdżających na wakacje i ferie zimowe. To ciekawe, bo statystykom nie przeszkadza panujący niż demograficzny. Jeszcze w roku szkolnym 2005/2006 w ławkach zasiadało ok. 7 mln uczniów, dziś jest to zaledwie 4,5 mln.

Eksperci nie mają wątpliwości, że wysoka frekwencja na koloniach to efekt m.in. świadczenia 500+.

- Nie dlatego, że świadczenie pozwala rodzinom na oszczędności, z których finansują wyjazdy. Nadal większość gospodarstw domowych żyje od pierwszego do pierwszego. Dzięki 500+ mają jednak stały dochód i mogą zaciągać pożyczki – mówi „DGP” Andrzej Sadowski, ekonomista i szef Centrum im. Adama Smitha.

Jeszcze w czerwcu wyjazd na zagraniczne wakacje deklarowało ponad 70 proc. Polaków. O 15 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Na wyjazd zagraniczny częściej pozwalają sobie beneficjenci programu 500+ niż osoby nie korzystające z tego programu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Diners Club Polska.

Z badań wynika, że nikt nie oszczędzał. 40 proc. planujących jakikolwiek wyjazd chciało przeznaczyć od 1 tys. zł do 2 tys. zł na wyjazd turystyczny, w przeliczeniu na jedną osobę. 21 proc. ankietowanych nie zamierzało przekraczać 1 tys. zł na osobę. Z kolei 12 proc. planowało przeznaczyć nie więcej niż 500 zł na wyjazd.

