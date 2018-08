Damian Słomski wczoraj

Rekordowe 3454 dni hossy na giełdzie w USA. A to jeszcze nie koniec

Nigdy akcje największych spółek z Wall Street nie były tak drogie jak teraz. To zwieńczenie trwającej od blisko 10 lat hossy. Choć ekonomiści mówią o bezprecedensowej sytuacji, niewykluczone, że to nie koniec dobrej passy. Niestety nie ma co liczyć, że optymizm udzieli się też polskim inwestorom.

