Waloryzacja rent i emerytur. W przyszłym roku pochłonie 8,4 mld zł

Koszt waloryzacji ustawowej rent i emerytur wyniesie około 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia), czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Zakładający te zmiany projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafił do konsultacji publicznych podało Rządowe Centrum Legislacji.

"Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej prognozowanym wskaźnikiem 103,26 proc.. Razem z kosztem waloryzacji ustawowej 103,26%, łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wraz z gwarancją minimalną 70 zł oraz podniesieniem najniższych świadczeń do 1100 zł wyniesie ok. 8,4 mld zł w 2019 r. (od marca do grudnia). Będzie on wyższy o około 1,583 mld zł. niż koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,26 proc. bez gwarancji minimalnej podwyżki świadczenia" - czytamy w OSR.