Warszawski start-up pokazuje w jaki sposób korzystać z technologii w "tradycyjnej" branży. Tylko zmienia rynek meblarski

Fot. Tylko Zaprojektowany online mebel zobaczysz w swoim wnętrzu nim powstanie

Warszawski start-up Tylko rusza na podbój światowego rynku z nową aplikacją. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości zamierzają "całkowicie zmienić sposób w jaki ludzie meblują swoje mieszkania".

Meble są jednym z ostatnich produktów, które moglibyśmy skojarzyć z nowymi technologiami czy kulturą start-upów. Nieco inaczej pomyśleli twórcy Tylko i wygląda na to, że trafili w dziesiątkę. Zaproponowali klientom samodzielne projektowanie regałów, które staną w ich domach. W ciągu niespełna trzech lat, od 2015 r., gdy powstali obsłużyli ponad 12 tys. klientów. Średnio więcej niż 10 dziennie.

Wyboru rozmiaru, kształtu i liczby półek klienci dokonują w aplikacji Tylko. Ona pokazywała projektowany mebel. Jeśli nam się podobał, wystarczyło kliknąć, a zamówienie trafiało do fabryki, gdzie był wycinany, pakowany i wysyłany do klienta. Dotychczas około 15 tys. razy. - Odkąd założyliśmy Tylko w 2015 r. sprzedaliśmy wiele tysięcy półek i byłoby niemal niemożliwym odnaleźć dwie takie same - zapewnia współzałożyciel Tylkio Jacek Majewski.

Skoro każdy chce innego mebla, w innym wnętrzu, to właściciele Tylko postanowili pomóc właśnie każdemu. Przy okazji rzucić wyzwanie największym sieciom meblowym, które również pozwalają na projektowanie nawet całych pomieszczeń. W Tylko zmienili sposób dopasowywania mebla do miejsca, gdzie ma stanąć. Aplikacja zostanie we wrześniu wzbogacona o funkcję rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki niej, po stworzeniu interesującego nas mebla, będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób "wkomponuje" się w nasze mieszkanie. Wirtualny projekt zostanie bowiem nałożony na obraz przestrzeni rejestrowanej kamerą smartfona.

- W ten sposób Tylko dokonało gigantycznego skoku w sposobie zakupu mebli – ocenił Ben Kuna, drugi ze współwłaścicieli firmy. Aplikacja do projektowania jest zasilania silnikiem Apple i na razie dostępna jest jedynie dla użytkowników iPhone'ów. Pozostali mogą skorzystać z interfejsu zamieszczonego na stronie Tylko.com.