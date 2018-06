Warunki spłaty - na co zwrócić uwagę?

Podpisując umowę kredytu gotówkowego, a także każdego innego zadłużenia, warto poświęcić swój czas i dokładnie przeczytać dokumenty, które przygotowane są przez bank. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy trudno Ci przeanalizować umowę ze względu na zbyt fachową terminologię? Wielu kredytobiorców zawiera umowy, nie zwracając uwagi na szczegóły, które są istotne dla ogólnego komfortu korzystania z zadłużenia i jego spłaty.



Zapewniamy, że z naszą pomocą dowiesz się, na co zwracać uwagę i jak unikać haczyków, które kryją się w umowach kredytów gotówkowych. Dzięki temu nauczysz się dokonywać bardziej świadomych decyzji finansowych, które korzystnie wpłyną w przyszłości na Twój budżet.

Gdy nie masz pewności czego dotyczy dany podpunkt umowy

Usługi finansowe wyróżniają się, specjalistycznymi zwrotami, które dla osób, niezwiązanych z bankowością mogą wydawać się całkowicie niezrozumiałe. Nie jest to jednak powód do wstydu lub uznania w takim wypadku, że przeczytanie umowy jest bezcelowe. Pracownik banku ma obowiązek wytłumaczyć Klientowi, w sposób zrozumiały, wszystkie szczegóły dotyczące usługi, świadczonej przez bank. Należy zatem w momencie zapoznawania się z treścią umowy, zgłosić fakt, że jakaś jej część jest niejasna i oczekiwać rozwiania wszelkich wątpliwości.

Koszt kredytu opisany w umowie

Umowa kredytowa, zawarta między kredytodawcą oraz kredytobiorcą, musi zawierać szczegółowe informacje na temat kosztów, jakie poniesie usługobiorca. Oznacza to, że wśród podpunktów umowy, znajdują się wiadomości na temat oprocentowania, opłaty przygotowawczej, prowizji, ubezpieczenia kredytu, a nawet warunków wcześniejszej spłaty zobowiązania. Poznając ofertę banków, wielu Klientów nie zwraca uwagi na dodatkowe opłaty, jednocześnie nie poznając całkowitego kosztu kredytu gotówkowego. To powoduje liczne problemy i nieznajomość swoich praw oraz obowiązków jako jednej ze stron zawieranej umowy.



Zanim zdecydujesz się na usługę finansową, sprawdź całkowity koszt zobowiązania. W łatwy sposób porównasz całkowity koszt zobowiązania, a czytając umowę, możliwe będzie zweryfikowanie informacji, jakie zawarte będą w dokumentach, przygotowanych do podpisania, w tym także wszystkich kosztów okołokredytowych.

Warunki spłaty - na co zwrócić uwagę?



Podpisując umowę kredytową, nikt nie spodziewa się, że wysokość rat lub harmonogram spłaty okaże się niemożliwy do zrealizowania. Są jednak takie sytuacje w życiu, których nie można przewidzieć i diametralnie wpływają one na budżet, jakim dysponujemy. W umowie zawarte są wszystkie warunki, dotyczące m.in. opóźniania w spłacie wyznaczonych rat. Warto wiedzieć, jakie konsekwencje czekają w takim przypadku na konsumenta. Najczęściej są to dodatkowo naliczone odsetki, wezwanie do zapłaty, a nawet założenie sprawy w sądzie i wszczęcie postępowania komorniczego.



Jeżeli zgłosisz swoje problemy finansowe odpowiednio wcześnie w banku i wyrazisz chęć dalszej spłaty, mimo kłopotów, możliwe będzie znalezienie rozwiązania takiej sytuacji (konsolidacja kredytu lub rozłożenie spłaty na dłuższy okres). Warto skorzystać z takiej możliwości, by uniknąć negatywnych wpisów w BIK.

Podsumowanie

Poświęcenie czasu na dokładne przeczytanie umowy kredytowej powinno być oczywiste dla każdego kredytobiorcy. Podpisując umowę Klient banku wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w dokumentach i zobowiązuje się ich przestrzegać przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa między stronami. Znając kluczowe podpunkty umowy, dużo łatwiej będzie Ci zwrócić uwagę na istotne kwestie, które będą miały wpływ na przebieg całego okresu spłaty zadłużenia.