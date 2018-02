Wassermann do Cichockiego: Proszę odpowiadać na pytania! Co pan zrobił jako minister spraw wewnętrznych?

Fot. PAP/Jakub Kamiński 6 lutego 2018 r. Jacek Cichocki podczas posiedzenia komisji ds. Amber Gold

Burzliwy przebieg miało przesłuchanie Jacka Cichockiego przez Małgorzatę Wassermann. Przewodnicząca komisji ds. Amber Gold nie wahała się strofować szefa MSW w rządzie Donalda Tuska.

Do spięcia pomiędzy byłym szefem MSW i koordynatorem służb specjalnych w rządzie PO-PSL a Małgorzatą Wassermann z PiS doszło już na początku przesłuchania. Cichocki wielokrotnie zasłaniał się niewiedzą, brakami w pamięci oraz brakiem sygnałów, że w sprawie Amber Gold były jakieś nieprawidłowości.

- Nie ma żadnej nielogiczności w tym, że pan przewodniczący pyta pana, co pan zrobił nie w ramach koordynacji, do której dojdziemy, tylko co pan zrobił w ramach swojego resortu, którym pan kierował - mówiła Wassermann Cichockiego.

.@wassermann_ma do min. Cichockiego: jak pan chce jeszcze dzisiaj komuś powiedzieć po półtora roku działania komisji, że cokolwiek sprawnie zrobiliście, to niech pan lepiej nie żartuje #AmberGold #wieszwiecej pic.twitter.com/b41lPGI0wW -- TVP Info ?? (@tvp_info) 6 lutego 2018

- Nie śmiałbym zarzucać nielogiczności panu przewodniczącemu... - zaczął były minister spraw wewnętrznych, ale Wassermann weszła mu w słowo.

- Proszę odpowiadać na pytania! - powiedziała z naciskiem. - Co pan zrobił jako minister spraw wewnętrznych w momencie, w którym pan się dowiedział? - zapytała.

- Ale chciałbym, żebyście państwo zechcieli przyjąć do wiadomości, że jeżeli jedna osoba w państwie, w tym momencie ja, pełni dwie funkcje, to podejmuje sprawnie działania związane z obiema funkcjami - bronił się Cichocki.

- Proszę pana, jeśli pan chce jeszcze dzisiaj komuś powiedzieć, po 1,5 roku działania komisji, żeście cokolwiek sprawnie żeście państwo zrobili, to niech pan nie żartuje - stwierdziła. - Pytamy pana konkretnie: jakie działania w ramach tej koordynacji, koordynacja zakłada, że wchodzi kilka podmiotów, zostały wykonane w policji, którą pan nadzorował? - zapytała przewodnicząca komisji.

- Bądźmy w takim razie precyzyjni. W związku z tym, że materiał pochodził z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, korzystając z moich uprawnień koordynatorskich, podjąłem działania skierowane do ABW. Proszę pamiętać, że w notatce...

- Nie o to pytamy - ucięła Wassermann.

Do ciekawej wymiany zdań doszło także w części przesłuchania, która dotyczyła linii lotniczych OLT.

- Czy wiedział Pan, że OLT stara się o możliwość przewożenia najważniejszych osób w państwie?- zapytała Wassermann.

- Nie. Mogła się tym zająć ABW.

- A co z podległym Panu BOR?

- W takim razie pewnie wiedziałem. Przypomniała mi pani - przyznał Cichocki.