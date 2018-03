Węgrzy i Rumuni oszaleli na punkcie Reserved. Mniej sklepów w Polsce

Fot. LPP / materiały prasowe LPP stawia na coraz większe salony. Strategia się sprawdza, bo zyski rosną

LPP miał rekordowy zysk w czwartym kwartale ub.r. Sklepy zamykano w Polsce, a otwierano w Rosji. Ale to Węgrzy i Rumuni zwiększali zakupy najszybciej. Największe inwestycje poszły na rozwój sieci Sinsay.

Prawie 300 mln zł zysku LPP w czwartym kwartale to rekord w historii spółki. W skali roku operator sieci Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay zarobił aż 441 mln zł i jest to drugi najlepszy historycznie rezultat po tym sprzed trzech lat.

Przychody rosły w tempie 16-procentowym, ale dużo szybciej przyrastały zyski. Pomogła słabość dolara, a w związku z tym tańsze zakupy, jakie polska spółka robi u swoich wykonawców. Z Chin sprowadza aż 53 proc. sprzedawanych w swojej sieci towarów, a z Bangladeszu, Pakistanu i Indii - 39 proc. - podano w raporcie rocznym.

źródło: LPP materiały prasowe

Koszty LPP rozlicza w słabnącym w ubiegłym roku dolarze, ale przychody już w mocnym w ostatnim roku złotym (56 proc. przychodów w 2017 r.), rublu (18 proc.), czy czeskiej koronie (5 proc.). Rosja i Czechy są obecnie najważniejszymi po Polsce rynkami dla spółki.

W Polsce LPP zresztą zamykało w ubiegłym roku sklepy. Niewykluczone, że powodem były idące w górę płace minimalne. W sytuacji, gdy pracownikom trzeba płacić więcej, nie każdy salon utrzymał zapewne poziom rentowności oczekiwany przez zarząd.

Węgrzy i Rumuni pokochali Reserved

Liczba sklepów zmniejszyła się na koniec ub.r. do 990 z 1017 rok wcześniej. Tymczasem w Rosji przybyło ich 31, a na Ukrainie 16. Łącznie LPP otworzyła w siedemnastu krajach o 40 więcej punktów niż zamknęła.

Rosła przeciętna wielkość sklepu z 540 do 574 mkw. I najwyraźniej takie przetasowania się sprawdzają, bo sprzedaż przeliczana zarówno na metr powierzchni sklepów, jak i na sklep poszła mocno w górę.

Sprzedaż roczna skoczyła z 6,5 tys. zł z metra do 7 tys. zł, a na jeden sklep z 3,5 mln zł do 4 mln zł.

Najbardziej rosła efektywność sklepów w Rumunii - sprzedaż na sklep poszła w górę o 56 proc. do 5 mln zł rocznie. Na drugim miejscu byli nasi „bratankowie” - przychody LPP w przeliczeniu na jeden sklep na Węgrzech poszły w górę o 42 proc. do aż 6 mln zł.

Sklepy rumuńskie i węgierskie byłyby najbardziej efektywne w sieci LPP, gdyby nie salony w Londynie i Niemczech. Ten londyński przyniósł aż 16,4 mln zł przychodu w 2017 r. Wysoką efektywność miało też 19 sklepów w Niemczech - średnia sprzedaż wynosiła 14 mln zł.

Zobacz też: LPP podbija niemiecki rynek. Nowy flagowy sklep Reserved w Berlinie

Rekordowe zyski i przychody

Jeśli chodzi o zarówno przychody jak i zyski czwarty kwartał był historyczny dla grupy LPP. Po raz pierwszy przekroczyła dwa miliardy rocznej sprzedaży i doszła do progu 300 mln zł zysku.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 299,5 mln zł w czwartym kwartale 2017 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 149 mln zł wobec 1 853,4 mln zł rok wcześniej.

Wybrane wyniki grupy LPP (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 2148,9 1853,4 15,9 7029,4 6019,0 16,8 EBIT 376,7 198,7 89,6 578,4 226,0 155,9 EBITDA 450,3 268,8 67,5 871,9 493,4 76,7 Zysk netto 299,5 157,0 90,8 440,8 174,8 152,2 Przepływy operacyjne 414,9 539,4 -23,1 893,2 718,2 24,4 Przepływy inwestycyjne -91,3 -39,3 -132,6 -383,9 -181,4 -111,7 Przepływy finansowe -65,2 -399,3 83,7 -359,9 -393,8 8,6 Marża EBITDA 21,0 14,5 6,45 12,4 8,2 4,21 Marża netto 13,9 8,5 5,47 6,3 2,9 3,37 Źródło: raport roczny LPP

Licząc w sklepach porównywalnych, czyli bez otwarć i zamknięć - tzw. LFL like-for-like - sprzedaż poszła w górę o 10 proc. rdr.

Wzrost LFL pokazały zarówno wszystkie marki grupy, jak i kraje. Najszybciej ten wskaźnik rósł w Rumunii, Chorwacji, Rosji i krajach bałtyckich - napisano w prezentacji wynikowej.

Największą dynamikę przyrostu przychodów odnotowała sieć sprzedaży Sinsay i Reserved. Udział Reserved w całości sprzedaży grupy w ub.r. wyniósł 45 proc., podobnie jak rok wcześniej. Najszybciej rosła sprzedaż w sieci Sinsay (+32 proc.).

To jeśli chodzi o sklepy stacjonarne. Bezkonkurencyjny wzrost sprzedaży zaliczył jednak ten internetowy - o aż 108 proc. Jego udział w łącznych przychodach grupy wynosi już 5,1 proc., podczas gdy rok temu 2,9 proc.

W ub.r. grupa powiększyła powierzchnię handlową sklepów o ok. 80 tys. m2 (ok. 8,7 proc.). Na koniec 2017 roku łączna powierzchnia placówek sprzedaży detalicznej w całej grupie wyniosła ok. 1 000,6 tys. mkw, z czego ok. 486,6 tys. mkw poza granicami Polski.

Pół miliarda na inwestycje

LPP planuje przeznaczyć ok. 520 mln zł na inwestycje w 2018 r. Dla porównania w 2017 r. było to 442 mln zł, a rok wcześniej 272 mln zł. Skala działania rośnie.

- Planowane wydatki na sklepy to ok. 350 mln zł, wydatki na biura to ok. 95 mln zł, a na obszar logistyki i IT to 75 mln zł - napisano w prezentacji wynikowej.

LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 10 proc. rdr. Na koniec tego roku chce mieć sklepy marki Reserved w 23 krajach, czyli wejdzie na trzy nowe rynki. Mają to być: Kazachstan, Słowenia (sklepy własne) oraz Izrael (sklepy franczyzowe).

Powierzchnia sklepów powinna wzrosnąć do łącznie 1 105,1 tys. mkw na koniec 2018 r. wobec 1 000,6 tys. mkw na koniec 2017 r. W Polsce powierzchnia sklepów ma wzrosnąć o 3 proc. rdr do 527,4 tys. mkw. - chodzi o marki Reserved i Sinsay.

Na Litwie, Łotwie i w Estonii planowane są powiększenia istniejących salonów zamiast wzrostów liczby salonów.

LPP zakłada też dalszy rozwój powierzchni w Rosji i na Ukrainie (+12 tys. m2 w każdym z tych krajów) i otwarcia salonów wszystkich marek. W Kazachstanie powstanie pierwszy salon w 2018 r. a w ciągu trzech lat ma tam być pięć sklepów Reserved.

Spółka powtórzyła też cel podwojenia sprzedaży online do 720 mln zł w 2018 r.

- W drugiej połowie 2018 r. planujemy uruchomić e-commerce na Ukrainie - napisano w prezentacji.

Jako ryzyka LPP postrzega zakaz handlu w niedzielę od marca - ze względu na fakt, że w niedziele jest realizowane w Polsce 18 proc. sprzedaży. Obawia się też niekorzystnych tendencji kursów dolara amerykańskiego, euro i rubla rosyjskiego w stosunku do złotego.