WFOŚ nieefektywnie wydają pieniądze. NIK: niewykorzystane środki przekraczają 661 mln zł

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie wykorzystują w pełni efektywnie pieniędzy, jakimi dysponują - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Jak wskazuje, "mieszkańcy mają problem, chociaż pieniędzy nie brakuje". Niewykorzystane jest 661 mln zł.

Kontrola NIK wykazała, że przy podziale środków na inwestycje proekologiczne WFOŚ nie traktują równo beneficjentów, preferując samorządy. Takie problemy nie wystąpiły tylko w jednym z siedmiu skontrolowanych funduszach wojewódzkich.

"W pięciu funduszach wojewódzkich nie dołożono należytej staranności, aby proces wyboru wniosków o dofinansowanie odbywał się z zachowaniem zasad równego traktowania beneficjentów" - pisze NIK i wskazuje, że samorządowe podmioty otrzymywały wyższe, bezzwrotne dofinansowanie, podczas gdy inni beneficjenci na podobne zadania mogli uzyskać jedynie pożyczki.

W niektórych funduszach oferta skierowana do osób fizycznych była według NIK "znacząco ograniczona i mniej atrakcyjna". Często warunkiem przyznania pomocy osobom fizycznym było też zaciągnięcie kredytu bankowego. Zdarzało się, że koszt obsługi takiego kredytu pochłaniał nawet połowę udzielonego przez fundusz dofinansowania.

Inny poważny problem to niska skuteczność zarządów funduszy w dotarciu do potencjalnych beneficjentów oraz niedostosowanie oferty do ich uzasadnionych oczekiwań i możliwości finansowych. W efekcie w całej Polsce wartość środków na kontach funduszy wojewódzkich, które mogłyby być spożytkowane, wyniosła 661,9 mln zł.

NIK wskazuje też, że posiadane od lat dziewięćdziesiątych akcje i udziały w spółkach prawa handlowego generowały koszty finansowe. NIK negatywnie oceniła wieloletnią bierność w gospodarowaniu tymi zamrożonymi aktywami oraz fakt że na przestrzeni wielu lat organy funduszy wojewódzkich nie wypracowały sposobu efektywnego zarządzania tym majątkiem.

Najwyższa Izba Kontroli zawnioskowała do Prezesów Zarządów funduszy wojewódzkich o:

Objęcie osób fizycznych finansowaniem na zasadach i w formach przewidzianych dla innych beneficjentów, w celu zwiększenia dostępności oferty,

Optymalizację relacji między finansowaniem zwrotnym a bezzwrotnym, jako narzędzia przeciwdziałania nadmiernej kumulacji wolnych środków,

Wycofanie się z zaangażowania kapitałowego w akcje i udziały, w stosunku do których dokonane były odpisy aktualizujące,

Wydłużenie maksymalnego okresu rozliczeniowego dotacji poza okres jednego roku kalendarzowego.

