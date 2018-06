Szef brytyjskiego MSZ wypowiedział się o Brexicie. Wyciekły nagrania z tajnego spotkania

Fot. Tolga Akmen/LNP/REX/Shutterstock Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca 2019 r. Cały proces brexitu będzie w takim razie trwał 2 lata

Portal BuzzFeed dotarł do tajnych nagrań z zamkniętego spotkania. Podczas niego szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson podzielił się prywatnymi przemyśleniami nt. Brexitu, Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Boris Johnson komentował, że po Brexicie może w kraju nastąpić zapaść, ale uspokajał: „nie należy panikować”. Za to o polityce Donalda Trumpa mówił w ten sposób: „Coraz bardziej się przekonuje, że w jego szaleństwie istnieje metoda”.

Johnson zastanawiał się również, w jaki sposób Trump poradziłby sobie z Brexitem. "Byłoby wiele załamań, różnego rodzaju chaosu. Wszyscy by myśleli, że oszalał. Ale tak naprawdę to by mogło nas dokądś zaprowadzić. To bardzo, bardzo dobra myśl" - powiedział Johnson.

Gdy spytano go o Rosję, tłumaczył, że Wielka Brytania przejęło inicjatywę zwalczania wrogości Kremla wobec innych krajów. "Putin odczuwa głębokie poczucie wstydu, że jest przywódcą kraju, który został tak bardzo zmniejszony w swoim globalnym znaczeniu" - ocenił.

Zobacz też: Brexit i imigranci. Budżet UE po 2020 mniejszy o min. 10 procent

"Kiedy byłem dzieckiem, Rosja naprawdę miała znaczenie. Teraz ma gospodarkę wielkości Australii. Tak, mają dużo broni nuklearnej, ale jej prawdziwe znaczenie na świecie jest znacznie zmniejszone. Putin jest rewanżystą. Chce sprawiać kłopoty. Chce zmartwić ludzi takich jak my" - dodał minister.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl