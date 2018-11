Dzwonią o 6 rano i zasypują sms-ami z propozycją ugody. Zadzwonią nawet jeśli nie masz długów

”Zdziwiły mnie te sms-y. Bo jak mi się wydaje w takich sprawach chyba podobne firmy posługują się pocztą tradycyjną. Dlatego pierwszego zignorowałam, bo też i żadnych długów nie mam. Potem jednak zaczęły pojawiać się następne i poprosiłam o pomoc męża, który zadzwonił do firmy z pytaniem, skąd mają mój numer. Odpowiedzi jednak nie było, tylko polecenie, żebym to jednak ja się kontaktowała z firmą” - napisał Bogumiła.

Idąc tym tropem my również próbowaliśmy z kimś z Hoist Polska porozmawiać na ten temat. Okazało się, że to jednak trudna misja, bo nikt nie czuł się kompetentny, by odpowiedzieć nam na pytania. Wysłaliśmy pytania, ale do czasu opublikowania tego artykułu, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.