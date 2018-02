Wirtualna Polska uwiarygadnia widoczność reklam. Nawiązała współpracę z Meetrics

Jacek Świderski, prezes zarządu

Od 2018 roku zasięgowe kampanie reklamowe w WP są rozliczane wg widzialnych odsłon. Ich wiarygodność potwierdzą dodatkowo statystyki firmy Meetrics. Wirtualna Polska właśnie nawiązała z nią współpracę.

Meetrics oferuje rozwiązania do weryfikacji i poprawy widoczności, jakości oraz skuteczności kampanii reklamowych. Dla Wirtualnej Polski firma prowadzi pomiary widoczności reklam (Viewability), zapobiegania oszustwom reklamowym (Fraud Prevention) oraz ochrony marek (Brand Safety).

- Meetrics jest cennym źródłem informacji m.in. o skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych. Od teraz klienci mają do wyboru wewnętrzne statystyki WP zweryfikowane badaniem Meetrics oraz możliwość zastosowania własnego narzędzia analitycznego – mówi Joanna Skwarna, Dyrektor Rozwoju Produktu Reklamowego i Video Online w Wirtualnej Polsce.

- Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która oficjalnie weryfikuje jakość reklam internetowych. Komplet certyfikatów MRC dotyczących Viewability i tzw. fraudów jest podstawą wiarygodności naszych pomiarów. Dzięki nim realizacja kampanii reklamowych w WP będzie jeszcze bardziej transparentna – mówi Tomasz Piątkowski, Country Manager Meetrics w Polsce.



WP jest pierwszym wydawcą on-line, który nawiązał współpracę z Meetrics. Umowę podpisano na 12 miesięcy. To kolejna innowacja, którą Wirtualna Polska wprowadziła od początku roku. Od stycznia 2018 standardowe rozliczenia CPM, zastąpiła dużo bardziej miarodajnym modelem vCPM (cost per viewed mille). Jest on dostępny w kampaniach odsłonowych i programatycznych na platformach, które wspierają takie rozwiązanie. Zgodnie z definicją IAB reklama jest uznawana za widzialną, kiedy przynajmniej połowa jej kreacji graficznej pozostaje w przeglądarce, przez co najmniej sekundę. Wprowadzenie wskaźnika vCPM to odpowiedź na potrzeby rynkowe. Dzięki niemu klienci zyskują jeszcze bardziej rzetelne wyniki prowadzonych kampanii.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commercowych. Jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

Według badania Gemius/PBI, w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Innowacyjność oferty Biura Reklamy spółki WP Media doceniono m.in. w prestiżowym raporcie biur reklamy magazynu Media & Marketing Polska za rok 2017. Wyróżnienie dla BR WP przyznano trzeci raz z rzędu.