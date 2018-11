Wjeżdżający do Polski wkrótce poczują się "jak przed Schengen". Wrócą kontrole graniczne

2 grudnia w Katowicach rozpocznie się Konferencja Klimatyczna COP24. To wielka impreza, w której wezmą udział delegaci z 200 państw oraz przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Szacuje się, że przez 12 dni trwania Konferencji przez Katowice "przewinie się" nawet 30 tys. osób.

Organizacja tak wielkiego wydarzenia to prestiż dla miasta, a przy okazji setkom rodzin dała możliwość nietypowego zarobienia. W związku z faktem, że aglomeracja nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc hotelowych, katowiczanie mogli podnająć swoje domy i mieszkania uczestnikom zjazdu.

Międzynarodowa konferencja to również pewne ograniczenia i to nie tylko dla mieszkańców Śląska i Zagłębia, lecz również wszystkich Polaków, którzy w okresie od 22 listopada do 16 grudnia będą podróżować po Unii Europejskiej.