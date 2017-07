Minister rolnictwa do odwołania. Gigantyczne zamieszanie w Sejmie

Fot. East News/JACEK DOMINSKI/REPORTER

Debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla Krzysztofa Jurgiela jeszcze się nie rozpoczęła, a już emocje sięgnęły zenitu. Posłowie PSL zagrozili wycofaniem wniosku, jeśli marszałek Ryszard Terlecki nie zarządzi 15-minutowej przerwy. Zdaniem ludowców atmosfera w Sejmie nie pozwala na rzeczową debatę.



- Proszę o zebranie podpisów pod wycofaniem wniosku o wotum nieufności - powiedział Ryszard Terlecki do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef PSL apelował z mównicy, żeby ogłosić przerwę na "uspokojenie emocji". Ostatecznie wicemarszałek Terlecki ogłosił 10 minut przerwy i zwołał Konwent Seniorów, po którym posłowie najprawdopodobniej wrócą do obrad.

Ludowcy zarzucają ministrowi m.in. podniesienie wieku emerytalnego dla rolników (z 55 do 60 lat dla kobiet i z 60 do 65 lat dla mężczyzn), ustawę „o sprzedaży ziemi”, która wprowadza obostrzenia w obrocie ziemią, „paraliż agencji płatniczej”, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza Jurgiel to "najgorszy minister rolnictwa od wielu lat".

Pierwotnie wniosek miał być głosowany w zeszłym tygodniu, ale marszałek Kuchciński zdjął ten punkt z porządku obrad.

PSL nie podoba się także bierność resortu w sprawie otwarcia rynku zbytu na ścianie wschodniej, brak odpowiednich działań w kwestii Afrykańskiego Pomoru Świń i ptasiej grypy, „niedziałający system ubezpieczeń rolnych”.

Czarne chmury nad ministrem rolnictwa

W uzasadnieniu wniosku znalazły się też kwestie wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników, zgada rządu na ratyfikację umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA), zgoda na zwiększenie bezcłowego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy czy „rozmontowanie” stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim.

Wniosek o odwołanie Jurgiela był już dyskutowany w ubiegłym tygodniu w sejmowej komisji. Informowaliśmy o tym w money.pl.

Poseł Zbigniew Ajchler wskazywał wówczas, że Jurgiel nie robi nic w sprawie spółdzielczości rolnej, mimo że to deklarował. Dodał, że nie działa ustawa łowiecka. Są duże zaniedbania w zwalczaniu grypy ptaków oraz ASF. Mówił także o nieprawidłowościach w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Opozycja ma prawo do krytyki i wyrażenia braku zaufania do ministra - stwierdziła Dorota Niedziela, także z PO.

Odniosła się w ten sposób do argumentów posłów PiS, że to koalicja PO-PSL wprowadziła szereg niekorzystnych rozwiązań dla wsi, m.in. podniesienia wieku emerytalnego dla rolników.

Dopłaty, dziki i obietnice

- Zdumiona jestem dyskusją, że nie ma merytorycznego wystąpienia wnioskodawców - powiedziała natomiast Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej. Zauważyła, że nie padły także argumenty w obronie ministra. - Nie widzę dobrej zmiany, jest problem z wypłatą dopłat bezpośrednich - dodała.

Jarosław Sachajko (Kukiz-15) pytał o budowę płotu na wschodniej granicy Polski, mającego chronić przed migracją dzików, o bezrobocie na wsi i sprzedaż bezpośrednią rolników.

Ministra bronili posłowie PiS. Według nich wniosek jest bezpodstawny. Zdaniem Dariusza Bąka dyskusja w sprawie wotum to kolejny początek "kabaretu" tych, którzy zostali odsunięci od władzy. Zbigniew Dolata zauważył natomiast, że uzasadnienie jest niepoważne i w wielu miejscach została przekroczona granica "śmieszności i przyzwoitości". A według Krzysztofa Ardanowskiego wniosek PSL jest słabo przygotowany i trudno jest nad nim dyskutować.

Winni, opłaty i bioasekuracja

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele organizacji rolniczych: rolniczego OPZZ oraz Samoobrony. Zdaniem Sławomira Izdebskiego (rolnicze OPZZ), to PSL jest winne wielu zaniedbań, a PiS próbuje tylko je naprawić. Natomiast zdaniem Lecha Kuropatwińskiego (Samoobrona) próba odwołania ministra jest sprawą polityczną, a PiS robi wiele, by na wsi działo się lepiej.

Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że PiS jako pierwsza formacja polityczna przedstawiła program dla wsi na całą kadencję. Tłumaczył, że podjęte dotychczas działania ustabilizowały rynki rolne, a opłacalność produkcji rolnej wzrosła.

- Otwierane są nowe rynki zbytu, Polska aktywnie uczestniczy w pracach w ramach Grupy Wyszehradzkiej UE. Resort aktywnie zwalcza ASF, wprowadzone zostały przepisy zaostrzające bioasekurację. Ukrócone zostały spekulacje ziemią, dopłaty bezpośrednie zostały wypłacone w terminie - wyliczał minister.