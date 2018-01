Rozrasta się resort przedsiębiorczości. Będzie walczyć ze smogiem

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER/EAST NEWS Piotr Woźny będzie wiceministrem odpowiedzialnym za program Czyste Powietrze

Trzech nowych wiceministrów zyskało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jeden z nich ma zająć się walką ze smogiem.

Ta trójka to Mariusz Haładyj, Tadeusz Kościński i Piotr Woźny. Haładyj będzie nadzorował projekt Konstytucji Dla Biznesu oraz pracę nad pakietem 100 zmian dla firm. Haładyj był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Za czasów pierwszego rządu PiS pracował także w Ministerstwie Finansów. W administracji rządowej pracował także za rządów koalicji PO-PSL. Wówczas – w resorcie gospodarki.

Kościński także pracował wcześniej w Ministerstwie Rozwoju. Do polityki przyszedł z biznesu, a konkretnie – z sektora bankowego. W resorcie zajmował się programem Polska Cyfrowa oraz odpowiadał za kształtowanie unijnej wymiany handlowej z krajami trzecimi.

Do jego kompetencji należało także nadzorowanie polskiej działki Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego bardziej jak „Plan Junckera”.

Zobacz też: Kopciuchy odchodzą w przeszłość:

Ostatnią z nowych twarzy jest Piotr Woźny. Jako wiceminister będzie odpowiedzialny za walkę ze smogiem. W związku z tym pod jego pieczą znajdzie się program "Czyste powietrze."

Woźny to najbardziej doświadczony z trójki nowych wiceszefów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Karierę w rządowej administracji zaczął już za czasów premiera Jerzego Buzka w 2000 r. Był wtedy wiceministrem łączności. Potem, m. in., do jesieni 2015 r. oddawał się praktyce prawniczej. Zakończył ją, gdy objął stanowisko wiceministra w resorcie cyfryzacji. Był odpowiedzialny za przygotowywanie konkursów na dotacje na budowę sieci szybkiego dostępu do internetu. W marciu 2017 r. Woźny odszedł do Ministerstwa Rozwoju.