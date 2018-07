Wpłatomaty mogą zablokować banknoty. Na konto wpłynie mniej pieniędzy

Fot. AP/Fotolink/East News Nawet te autentyczne banknoty mogą zostać zaaresztowane na pół roku.

Bez pieniędzy przez miesiąc lub... pół roku. To niestety realna wizja. Wraz z początkiem lipca banki mają obowiązek zatrzymywania banknotów, do których autentyczności mają wątpliwości. To oznacza, że wpłatomat nie tylko nie przyjmie części z nich, ale wręcz może je zablokować.

Nowe zarządzenie Narodowego Banku Polskiego nakłada na polskie banki obowiązek zatrzymywania banknotów wpłacanych do wpłatomatów, co do których zachodzi podejrzenie co do autentyczności - informuje next.gazeta.

Nie oznacza to, że "zaaresztowane" zostaną tylko fałszywe pieniądze. Jak informuje bank ING, w większości przypadków problemem jest uszkodzenie lub zabrudzenie banknotu. To wystarczy, aby na koncie wpłacającego zaksięgowała się kwota pomniejszona o zatrzymane nominały.

Zobacz również: Najciekawsze banknoty na świecie.

Inaczej niż dotychczas, wpłatomaty nie "wyplują" zakwestionowanych pieniędzy, ale przesortują do innej szuflady wewnątrz maszyny, po czym trafi do ekspertyzy w banku. Trwać to może nawet 30 dni od wpłaty. Jak informuje ING, w przypadku, gdy okaże się on autentyczny, niezwłocznie zostanie zaksięgowany na rachunku klienta.

Banknot może trafić na policję

Co jeśli jednak bankowi eksperci dalej będą mieli wątpliwości, co do autentyczności pieniądza? "Jeżeli nasza weryfikacja wskaże, że banknot jest nieautentyczny, zobowiązani jesteśmy przekazać go Policji wraz z twoimi danymi. Policja podejrzany banknot przesyła do ekspertyzy do Narodowego Banku Polskiego" - odpowiada ING.

To znów może potrwać, bowiem jeśli i eksperci Narodowego Banku Polskiego uznają, że w rękach mają fałszywkę sprawa trafia na policję. Z doświadczenia banku wynika, że zwykle cały proces postępowania może trać nawet 2-6 miesięcy.

Co grozi za użycie fałszowanego banknotu?

Naturalnie, jeśli na każdym z tych etapów zakwestionowane przez wpłatomat nominały zostaną uznane za autentyczne, a na przykład jedynie zniszczone, ich równowartość w końcu trafi na konto wpłacającego.

Co jednak, kiedy okaże się, że wprowadzony banknot był jednak podrobiony? Wówczas policja podejmie kroki zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wejścia w posiadanie banknotu. Brzmi groźnie, ale jak tłumaczy swoim klientom ING, wcale nie musi to oznaczać odpowiedzialności karnej.

Zobacz także: Miałeś już w portfelu nową "pięćsetkę"? Jeśli nie, to nic dziwnego

”W większości przypadków poszkodowani nieświadomie wchodzą w posiadanie fałszywych pieniędzy. W takim jednak przypadku pieniądze nie wpłyną na Twoje konto” – odpowiada bank.

Po co to wszystko? Chodzi nie tylko o wychwycenie funkcjonujących w obiegu podrobionych pieniędzy, ale i o poprawę jakości banknotów używanych w Polsce.