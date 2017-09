Prezydent Duda do ambasadorów: polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia

Fot. PAP/Paweł Supernak Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ambasadorami RP

- Polscy przedsiębiorcy potrzebują waszego realnego wsparcia - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z ambasadorami RP. Podkreślił, że szczególnie leżą mu na sercu sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Według prezydenta, konieczne jest wspieranie polskich podmiotów gospodarczych. - Polscy przedsiębiorcy, mając w coraz większym stopniu interesy globalne, potrzebują realnie państwa wsparcia - zwrócił się Andrzej Duda do ambasadorów.

Prezydent zapowiedział też, że jeszcze w tym roku będzie z wizytą w Wietnamie, gdzie zostanie otwarte nowe przedstawicielstwo handlowe.

- Szczególnie leżą mi na sercu sprawy Polonii i Polaków, mieszkających poza granicami - mówił prezydent. - Dlatego bardzo państwa proszę o szczególną troskę i o stałe wspieranie naszych rodaków - apelował.

Andrzej Duda powiedział też, że inicjatywa Międzymorza ma służyć głównie rozwojowi infrastruktury. - Jest dziejowa szansa na to, żebyśmy tę infrastrukturę w przestrzeni Północ-Południe, której tak brakuje, zrealizowali i w ten sposób uczynili nasze kraje nawzajem sobie bliższymi - oświadczył prezydent. Jak ocenił, powinniśmy się zbliżyć do poziomu infrastrukturalnego Zachodu Europy. - Wszyscy widzą, że jesteśmy z tyłu i to jest wielkie zadanie, żeby to nadgonić - podkreślił.

Prezydent zaapelował również do ambasadorów, aby zaplanowane na 2018 r. obchody stulecia odzyskanie przez Polskę niepodległości, wykorzystać do promocji wizerunku naszego kraju w świecie.