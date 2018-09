Wybory samorządowe. Ruszyła akcja, która prześwietli kandydatów pod kątem ich stosunku do zarządzania energią

Rusza apolityczna akcja dotycząca zarządzania energią

Ruszyła akcja organizowana przez ruch społeczny Więcej Niż Energia pod nazwą "Popieram Energetykę Obywatelską". Ma pokazać wyborcom kandydatów z ich okręgu, którym na sercu leży efektywne zarządzanie energią.

- Do udziału w tej akcji zapraszani są wszyscy startujący w wyborach, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, regionu oraz stanowiska, na które kandydują - powiedziała money.pl Joanna Furmaga, prezes Polskiej Zielonej Sieci, współzałożycielka ruchu Więcej Niż Energia.

Deklaruje: kampania jest całkowicie apolityczna, podobnie jak energia, z której wszyscy korzystamy.

- Dzięki tej inicjatywie wyborcy w całej Polsce będą mogli w prosty sposób dowiedzieć się, którym osobom kandydującym w ich okręgu nie jest obojętne w jaki sposób generowana jest energia zużywana na ich terenie, czy będzie dostarczana stabilnie i wykorzystywana efektywnie, ile będzie kosztować, jakie kandydaci mają pomysły na walkę z ubóstwem energetycznym oraz poprawę jakości powietrza – podsumowuje Furmaga.

Według organizatorów akcji sposób zarządzania energią na poziomie regionalnym i lokalnym będzie jedną z najważniejszych spraw, o których zadecydują wyniki wyborów samorządowych.

Akcja adresowana jest do osób startujących w wyborach samorządowych oraz do ich potencjalnych wyborców. Ma na celu wprowadzenie zagadnień zarządzania energią do debat przedwyborczych. Pomoże w ten sposób lepiej uświadomić Polkom i Polakom w jaki sposób niezależność i efektywność energetyczna oraz koszty energii wiążą się z jakością powietrza i przyszłością ich małych ojczyzn.

Ruch Więcej Niż Energia przygotował deklarację. Podpisując ją, kandydaci mogą wyrazić swoje poparcie dla energetyki obywatelskiej oraz zobowiązać się do wspierania jej rozwoju w przypadku wygrania wyborów. Deklaracja zobowiązuje do inspirowania i podejmowania działań w pięciu obszarach: termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, zwiększania dostępności odnawialnych źródeł energii, zapewnienia doradztwa energetycznego dla mieszkańców, zmniejszania ubóstwa energetycznego oraz ograniczania zużycia energii w budynkach i przestrzeniach publicznych.

Głównym narzędziem kampanii będzie strona internetowa, zawierająca treść deklaracji, podstawowe informacje o całym przedsięwzięciu, energetyce obywatelskiej oraz o kandydatach/kandydatkach, którzy podpisali deklarację. Profile jej sygnatariuszy będą zamieszczane na stronie internetowej zgodnie z kolejnością nadsyłania zgłoszeń. Kandydatów popierających energetykę obywatelską będzie można łatwo wyszukać alfabetycznie lub na mapie, według regionu, w którym kandydują.

Fatalna jakość powietrza

Polska ma najgorszą jakość powietrza w całej Unii Europejskiej. Z tego powodu co roku, jak szacują eksperci, przedwcześnie umiera w Polsce ok. 45 tysięcy osób. Dzieje się tak, ponieważ większość energii w kraju produkowana jest z węgla – najbrudniejszego z paliw – którego wydobycie krajowe spada. Rośnie natomiast jego cena oraz import, głównie z Rosji.

Scentralizowany, przestarzały i podatny na awarie system elektroenergetyczny nie zapewnia nam już bezpieczeństwa energetycznego. Według CBOS prawie 90 proc. Polek i Polaków jest za zwiększeniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych

