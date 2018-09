Dopłaty na ocieplenie domów mają ruszyć we wrześniu. Przedłuża się jednak test systemu

Fot. Andrzej Iwańczuk / EastNews "Czyste Powietrze". Urzędnicy spieszą, by zdążyć z systemem

Wrześniowy start programu „Czyste Powietrze” jest zagrożony. Trwają dopiero testy systemu do składania wniosków. Resort środowiska musi się spieszyć bo premier Mateusz Morawiecki obiecał, że program ruszy jeszcze w tym miesiącu.



Urzędnicy z ministerstwa środowiska, a właściwie ich dział IT, musi się spieszyć z dopięciem systemu rozpatrującego wnioski o dotacje na docieplenie domów. Na konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki obiecał Polakom, że jeszcze we wrześniu ruszy 10-letni program „Czyste Powietrze”. Jak zapewnia nas rzecznik Ministerstwa Środowiska, wydłużone testy systemu to nie efekt awarii.

- Chcemy mieć pewność, że wszystko zadziała jak należy. Nie możemy pozwolić sobie, by cokolwiek nas zaskoczyło. Dlatego wydłużyliśmy nieco testy systemu informatycznego – mówi money.pl rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka.

Jak dodaje, najpewniej już 18 września platforma zostanie inaugurowana. Nie ma stuprocentowej pewności, jednak jeśli się uda, obietnica Morawieckiego zostanie spełniona.

Nie dłużej niż trzy miesiące będzie trwało rozpatrywanie danego wniosku. Początek dla ministerstwa może być trudniejszy, jeśli Polacy masowo zasypią system wnioskami o dopłaty.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji. Najwięcej dostaną najbiedniejsi. Maksymalnie to 53 tys. zł. Resort środowiska zakłada, że w ramach programu „Czyste Powietrze” termomodernizacji poddanych będzie ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Na dotacje liczyć może każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, musi być osobą fizyczną. Dotacje nie obejmują firm.

Program zakłada dodatek finansowy do inwestycji termomodernizacyjnej. A co to takiego ta termomodernizacja? To nie tylko docieplanie budynków, pod pojęciem kryje się również wymiana przestarzałych systemów grzewczych. Ponadto można liczyć na dopłaty do wymiany okien na bardziej szczelne (również dachowych), czy uszczelnianie drzwi. Słowem wszystko, co wiąże się z poprawą jakości systemu ogrzewania domu.

Dofinansowaniem objęte będą już istniejące budynki z przestarzałymi systemami oraz te dopiero powstające, tak, by od razu instalować ekologiczne rozwiązania. Resort środowiska zapewnia, że inwestycje, które są już w trakcie realizacji, też mają szanse na dopłatę.

W sumie program potrwa 10 lat. Rząd na dofinansowanie przeznaczy 103 mld zł. Z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

- Niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowie dla ludzi – chwalił program na konwencji PiS premier Morawiecki. Jak dodał, wysokie koszty ogrzewania są teraz „bolączką i zmorą zwykłych obywateli”.

Spotkania w gminach

4 września resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach. Urzędnicy informują komu należy się dotacja i jak się o nią ubiegać. Terminarz dostępny jest na stronie: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/. Spotkania informacyjne zakończą się 9 września.

Na jednym z nich pojawił się minister środowiska Henryk Kowalczyk. Odwiedził miejscowości Obryte i Rząśnik. Minister zapewnił o kompleksowości programu.

- Program obejmuje zarówno wsparcie termomodernizacji budynków, jak i wymiany źródeł ciepła. Wszystko to pomoże walczyć ze smogiem. Problemem, który dotyka nas wszystkich – mówił Kowalczyk podczas inauguracji programu w miejscowości Obryte.

Ministerstwo środowiska podkreśla, że za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elementów koniecznych do jej poprawy jest wsparcie finansowe.

Eksperci już przeszkoleni

Zanim resort środowiska ruszył w Polskę, by tłumaczyć Polakom, jak ubiegać się o dofinansowanie na docieplenie domu, trzeba było przeszkolić do tego ekspertów. Ci wywodzą się z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Banku Ochrony Środowiska. To do ich zadań należy pomoc obywatelom, ale też jednostkom samorządu terytorialnego, w uzyskiwaniu dotacji na termomodernizację. Samorządom dlatego, że to gminy będą zgłaszały wnioski wyżej, tak by kasa spłynęła do obywateli.

Program finansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej.

Ulga podatkowa

W ramach programu "Czyste Powietrze" beneficjenci dopłat na termomodernizację mogą liczyć też na ulgi podatkowe. Ma to być kolejna zachęta do podjęcia inwestycji docieplających nieruchomość.

Projekt Ministerstwa Finansów jest skierowany do podatników PIT, właścicieli lub współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Zakłada możliwość odliczenia od dochodu 23 proc. wydatków termomodernizacyjnych. Kwota ulgi również nie może przekroczyć 53 tys. zł. Termomodernizacja będzie musiała zostać przeprowadzona na podstawie audytu.

Ulga wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. To zupełnie inny program, niż dotacje na termomodernizacje. Te, jak już pisaliśmy, mają wejść w życie 18 września.

