- Wysokie rachunki za ciepło za energię to zmora Polaków. We wrześniu ruszamy z programem termomodernizacji - mówił Morawiecki podczas konwencji PiS w Warszawie. I zaprezentował pierwszy punkt programu - "Ciepły dom". Ile miałby on kosztować? Podczas przedstawiania propozycji na wybory samorządowe PiS Mateusz Morawiecki nie wymieniał konkretnej kwoty, padła ona jednak na profilu PiS na Twitterze. Miałoby to być 100 mld zł w 10 lat.