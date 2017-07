W budżecie prawie 6 mld zł nadwyżki. Wyróźniają się dochody z VAT

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Po pierwszych sześciu miesiącach roku dochody budżetowe były o 5,9 mld zł wyższe niż wydatki - poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy jedynie 200 mln zł deficytu.

Po pięciu miesiącach roku prawie nie mieliśmy deficytu, a ekonomiści bez cienia wątpliwości mówili o tym, że w gospodarce mamy boom. Teraz okazuje się, że jest jeszcze lepiej. Budżet po świetnych danych za czerwiec jest po sześciu miesiącach roku na solidnym plusie.

Jak informuje resort finansów, w okresie styczeń - czerwiec dochody wyniosły 176,7 mld zł. To 54,3 proc. założonych w ustawie budżetowej na cały rok. Z kolei wydatki wyniosły 170,8 mld zł, co stanowi 44,4 proc. planowanych w ustawie. Bilans wychodzi więc dodatni, na poziomie 5,9 mld zł.

"Według szacunkowych danych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7 proc. rok do roku" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

- Dzisiaj jesteśmy po bardzo bezpiecznej stronie mocy i tęczy - mówił w rozmowie z money.pl Mateusz Morawiecki, wicepremier oraz minister rozwoju oraz finansów

Jak informuje ministerstwo, wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Wyróżniają się dochody z VAT, które były wyższe o 28,1 proc., czyli o około 17,6 mld zł.

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,7 proc., czyli o 1,2 mld zł, dochody z podatku PIT były wyższe o 7,9 proc. (tj. ok. 1,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 13,7 proc. (tj. ok. 1,9 mld zł). Z kolei dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres styczeń - czerwiec wyniosły 2,2 mld zł.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że w czerwcu miała miejsce wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 8,7 mld zł. Ponadto, w lutym ubiegłego roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 roku. Te wydarzenia nieco zaburzają porównywalność statystyk.

Jak informuje MF, największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500 plus w okresie styczeń - czerwiec. W roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Resort dodaje, że różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego odnotowano ponadto w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 4,9 mld zł), co jest spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń - czerwiec 2017 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.