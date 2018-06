Wynagrodzenia Polaków. Dochody rolników rosły najszybciej w kraju

Fot. PublicDomainImages / Pixabay (CC0 Public Domain) GUS wyjaśnia, że wpływ na tak duży skok miał przede wszystkim wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego

Poprawia się sytuacja finansowa Polaków. Jednak w przypadku rolników można powiedzieć o kolosalnym skoku. W ciągu roku ich dochody wzrosły o prawie 37 proc. Takich danych nie zanotowano od lat.

Jak pisze "Rzeczpospolita" na podstawie najnowszych danych GUS, ok. 1576 zł w przeliczeniu na jedną osobę wynosiły dochody w rodzinach rolników indywidualnych w 2017 r. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły aż o 424 zł, czyli o prawie 37 proc., a po uwzględnieniu inflacji o 34 proc.

Z czego może wynikać ta zaskakująca zmiana? GUS wyjaśnia, że wpływ na to miał przede wszystkim wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego – aż o 50 proc. rok do roku (co odpowiadało za ok. 85 proc. wzrostu dochodu na osobę).

- Sytuacja rynkowa mogła sprzyjać rolnikom - komentuje dla dziennika Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole Bank Polska. - Ceny i sprzedaż żywności mocno rosły, a przy niezmienionych kosztach zyski były większe - dodaje.

Kaczyński obniży pensje posłom. "To populizm"

Według Wiktora Wojciechowskiego, głównego ekonomisty Plus Banku, wyjaśnieniem zagadki mogą być też zmiany społeczne na wsi. - W rolnictwie pracuje coraz mniej osób, w tym także pomagających członków rodzin, a ten odpływ był szczególnie silny w 2017 r. - mówi cytowany przez dziennik ekonomista.

Drugą grupą, która najbardziej zyskała w 2017 r., były gospodarstwa domowe... rencistów. Ich dochód rozporządzalny na osobę był o 11 proc. wyższy niż w 2016 r. - Może to wynikać z wprowadzonej w ub.r. podwyżki najniższej emerytury i renty do 1000 zł - wyjaśnia dziennikowi Wojciechowski.

