Bezrobocie w dół, pensje w górę. Zapowiada się dobry rok

Fot. LESZEK ZYCH/REPORTER Stopa bezrobocia poniżej 6 proc. i wzrost wynagrodzeń tej samej wysokości - tego możemy się spodziewać w tym roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r. będzie jednocyfrowa we wszystkich województwach, a w skali kraju możemy odnotowywać wyniki poniżej poziomu 6 proc. - wynika z szacunków firmy Work Service.

- Przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, które mają być motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa będzie dostępność odpowiednich kadr. Dlatego to czynniki związane z rynkiem pracy mogą odpowiadać w 2018 roku za podtrzymanie wzrostu PKB przekraczającego 4 proc. - mówi prezes Work Service Maciej Witucki.

- Poza dużym popytem na pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, które jednak będą wolniejsze niż w ostatnich latach. Mimo to zakładamy, że w 2018 roku ujrzymy wyniki poniżej 6 proc., a przy tym we wszystkich województwach stopa rejestrowanego bezrobocia będzie już jednocyfrowa - dodaje Witucki.

Z badań Work Service wynika, że 53 proc. Polaków oczekuje podwyżek wynagrodzeń, w związku z czym w ciągu 12 m-cy oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w granicach 6-7 proc. rok do roku, a w niektórych branżach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych.

- Od początku stycznia mamy do czynienia ze wzrostem płacy minimalnej o 5 proc. rok do roku. Jednak w tym roku to nie zmiany legislacyjne w największym stopniu będą wpływać na poziomy wynagrodzeń. Już w ostatnim kwartale 2017 roku dynamika płac przyspieszyła i należy spodziewać się kontynuacji tego trendu. Firmy coraz częściej muszą walczyć z rotacją pracowniczą, a także, chcąc przyciągać nowych kandydatów, są zmuszone do poprawy warunków zatrudnienia. Dlatego w nadchodzących 12 miesiącach można oczekiwać przyspieszenia wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w granicach 6-7 proc. rok do roku, a w niektórych branżach i specjalizacjach nawet na poziomach dwucyfrowych - mówi dyrektor ds. Analiz Work Service Andrzej Kubisiak.

Kubisiak podkreśla również, że kluczową zmianą wpływającą na przyszłość całego rynku pracy będzie powstanie nowego Kodeksu pracy.