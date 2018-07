"Wyprawka +": można już składać wnioski o 300 zł na szkolne podręczniki. Wyjaśniamy, jak to zrobić

300 zł na wyprawkę szkolną uczniowie dostaną jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu tego roku. Te pieniądze w zamyśle rządu mają być przeznaczone na zakup książek i przyborów szkolnych, ale równie dobrze rodzice mogą zadecydować o spożytkowaniu ich na inny dowolny cel.

Program obejmie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.