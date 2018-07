300+ już do wzięcia. Pierwsze wnioski o "Wyprawkę +" złożone tuż po północy

Fot. EAST NEWS Wyprawka+ w założeniu ma przysługiwać na każde uczące się dziecko.

Stało się - premier Mateusz Morawiecki spełnił obietnicę dla rodziców. Od 1. lipca mogą składać wnioski o wypłatę pieniędzy z programu "Dobry Start". 300 zł ma pokryć wydatki na szkolną wyprawkę. Kwadrans po północy złożonych było już 70 wniosków o "300+", nad ranem licznik skoczył do 4 tys.

Program ”Dobry Start”, popularnie nazywany "Wyprawka +" lub po prostu "300 +" wystartował. Wnioski można składać m.in. internetowo na rządowej platformie Emp@tia oraz przez systemy bankowe kilkunastu instytucji finansowych. Pamiętaj - tylko te dwie metody są w tej chwili dostępne. Wszystkie inne strony są próbą wyłudzenia danych.

Jak poinformował wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk, chwilę po północy do systemu trafiło 70 zgłoszeń. Do godziny 1:00 w nocy o 300+ wnioskowało już 600 rodziców. W okolicach 10 rano było to już 6 tys. złożonych dokumentów.

Na 1 w nocy prawie 850 wniosków o 300+ i 500+ złożonych online via Empatia i banki. Z tego 600 o 300+. Pracujemy dla Was pic.twitter.com/XYQpZk7bMt -- Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) 30 czerwca 2018

Aby złożyć wniosek o Wyprawę+ nie wychodząc z domu, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Zakłada się go również przez internet za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Szczegółowe wskazówki, jak to zrobić, znajdziemy pod tym linkiem.

Czuwamy w @MRPiPS_GOV_PL nad wnioskami online do 300+ i 500+. Warroom w Ministerstwie dziala, za 30 min. można składać pierwsze wnioski. Pracujemy dla Was #5Morawieckiego @E_Rafalska @MorawieckiM pic.twitter.com/HYUVLMPOox -- Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) 30 czerwca 2018

Papierowy wniosek ma aż 9 stron. Złożyć będzie go można w Ratuszu, urzędzie dzielnicy, albo ośrodku pomocy społecznej dopiero po 1 sierpnia. Po tym terminie będzie można go również wysłać pocztą. Tu piszemy, jak wypełnić formularz.



Źródło: MRPiPS

Dla kogo 300+ ?

W ramach programu "Dobry start" nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie jest istotna również liczba posiadanych dzieci, jak w przypadku 500+. Wyprawka+, w założeniu, ma przysługiwać na każde uczące się dziecko - wychowujące się w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Program obejmie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.

Chciałoby się powiedzieć, że Wyprawka+ obejmie wszystkie dzieci. Niestety nie. Dzieci w zerówkach, nie zależnie od tego czy są one zorganizowane w szkole czy jeszcze przedszkolu, pieniędzy od państwa nie dostaną. Jak poinformowało ministerstwo, ”Dobry Start” nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowania przedszkolne.

Czytaj więcej: PiS da pieniądze na szkolne wyprawki. Wiemy, ile będą nas kosztować

Pieniądze będą wypłacane raz w roku. Jak szacuje resort rodziny, 300+ trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w około 3 mln 400 tys. rodzin. W 2018 roku realizacja tego programu będzie kosztować budżet państwa około 1,4 mld zł.

Na co wydać pieniądze?

Najlepiej na zeszyty, książki, przybory szkolne, czyli na tzw. wyprawkę. Jednak rodzice nie będą rozliczani z wydatków 300+. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by pieniądze służyły innemu celowi.

- Rodzice wiedzą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci. My ufamy Polakom, ufamy rodzicom, ufamy wszystkim – zapewniał szef rządu Mateusz Morawiecki ogłaszając program.

Wiceminister: 300 plus nie wpływa na ceny podręczników:

Co ważne świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega też egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Pierwsze pieniądze mają być wypłacane w sierpniu, tak by rodzice zdążyli odebrać je przed pierwszymi szkolnymi zakupami. Faktyczna wypłata będzie jednak zależna od terminu złożenie dokumentów.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie – informuje resort rodziny. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Co w przypadku późniejszych aplikacji? W kwestii wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne jednak, aby nie przegapić terminu. Wniosek należy bowiem złożyć do 30 listopada.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl