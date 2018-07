Z kantorem online i kartą wielowalutową nie przepłacisz za wakacyjny wyjazd

Czekaliście na to prawie 12 miesięcy – urlop tuż, tuż. Dokumenty? Są. Ubezpieczenie? Jest. Karta płatnicza? Jest. Jeśli jednak chcesz mieć spokojną głowę i nie martwić się saldem na koncie po powrocie najlepiej zabierz ze sobą plastik z funkcją wielowalutową. Używając go za granicą unikniesz dodatkowych kosztów. A korzystając z kantoru online, dostęp do właściwej waluty będziesz miał praktycznie non-stop.

Grecja. W tej chwili temperatury w okolicach 32 stopni Celsjusza. Zwiedzanie Akropolu to koszt dokładnie 20 euro. Delfy to kolejne 12 euro. Musaka w tawernie? Nie mniej niż 13 euro. I litry napojów, by przeżyć upał.

Dania. Tu z kolei trochę chłodniej - temperatura w okolicach 23 stopni. Obiad w niedrogiej restauracji kosztuje od 150 koron duńskich, kawa od 40 koron, piwo 50. Popularne w Danii kanapki ze śledziem w różnych odmianach sprzedawane w ulicznych budkach kosztują od 30 do 50 koron. Gdy zdecydujemy się na kupowanie jedzenia w sklepach, będzie znacznie taniej.

A Hiszpania? Grzechem byłoby nie zajrzeć do Barcelony. Tutaj jednak każdego czeka cenowy zawrót głowy. Wejściówka do Park Güell to przynajmniej 7 euro. Po długim oczekiwaniu na wejście do Sagrada Familia będziemy lżejsi o kolejne 15 euro. W restauracji litr Sangrii za 8 euro, a do tego danie główne - w Barcelonie i Madrycie koszt nie mniejszy niż 15 euro.

Niezależnie od tego gdzie wyjedziemy, wakacyjny rachunek to spory wydatek w domowym budżecie, ale skoro to nasz najdłuższy wyjazd i to często raz do roku..... Kto z nas nie usprawiedliwia w ten sposób wakacyjnej rozrzutności? Te koszty można jednak choć trochę zracjonalizować.

Płacisz 10 euro, wydałeś 10 euro

Wiele banków działających w Polsce oferuje konta walutowe i dedykowane do nich karty. Płatności w Grecji czy Hiszpanii nie będą więc dodatkowym kosztem. Karta wielowalutowa pozwala na dokonywanie płatności zagranicą bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z przeliczaniem kursu walutowego. Płacisz 10 euro? Z konta schodzi ci dokładnie 10 euro. Bez prowizji, bez różnic kursowych.

Raz jeździsz po krajach strefy euro, innym razem wyskakujesz na wycieczkę do Wielkiej Brytanii? Wcale nie musisz wyrabiać nowej karty dla każdej waluty. Wręcz przeciwnie, pod jeden plastik możesz podpiąć kilka rachunków.

Najprościej wyjaśnić to na przykładzie największego banku w Polsce, który oferuje kartę z możliwością obsługi ośmiu walut: polskich złotych oraz euro, funtów, dolarów, franków szwajcarskich oraz duńskich, norweskich i szwedzkich koron. Każda karta debetowa PKO BP wydana do konta osobistego wyposażona jest w funkcję wielowalutową. Nie potrzebujesz więc żadnej dodatkowej. To dobra informacja dla tych, którzy obawiają się o kradzież lub zgubienie dodatkowego plastiku. Wystarczy uaktywnić odpowiednią funkcję - i podpiąć do karty debetowej wcześniej założone rachunki walutowe, na których gromadzimy euro, dolary, czy funty. A walutę najlepiej kupić w kantorze internetowym.

Jak działa kantor online

Przy wyborze konta walutowego warto sprawdzić, czy twój bank oferuje możliwość skorzystania z kantoru internetowego. Dlaczego? Bo to najprostszy sposób na zasilenie konta - wystarczy dostęp do internetu. To tańsze, szybsze i bezpieczniejsze niż korzystanie z tradycyjnego kantoru i wpłacanie gotówki na rachunek. Waluty wymieniamy w czasie rzeczywistym, a rozliczenie transakcji następuje natychmiast.

- Kantor to proste i intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybką i bezpieczną wymianę walut online. W połączeniu z innymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala jeszcze lepiej zarządzać swoimi finansami i obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych - mówi Agnieszka Stachnio, Dyrektor Departamentu Produktów Skarbowych PKO Banku Polskiego. - W ciągu pół roku od uruchomienia usługi nasi klienci dokonali w e-kantorze ponad 100 tys. transakcji.

Kantor internetowy ma w swojej ofercie m.in. PKO BP, Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank oraz Reiffeisen. Pierwszy z nich oferuje w kantorze aż 28 par walutowych. Dodatkowo Klienci PKO BP mogą m.in. śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Zakup waluty możliwy jest 24 godziny na dobę przez cały rok, w serwisie bankowości internetowej, a także w aplikacji mobilnej IKO.

Dostęp do kantoru i możliwość obserwowania kursów mogą uzyskać wszyscy użytkownicy bankowości - żaden z banków nie stosuje limitów, nie ogranicza tej usługi tylko do bardziej zamożnych klientów. Wymóg jest jeden, czyli posiadanie konta walutowego. Każdy pełnoletni klient banku może otworzyć taki rachunek szybko i prosto w serwisie transakcyjnym - przez internet.

Gdy zechcemy zapłacić kartą w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy Kopenhadze, pieniądze automatycznie zostaną pobrane z konta, na którym zgromadziliśmy walutę danego kraju. Plastik sam bowiem rozpozna odpowiednią walutę transakcji i nie będziemy musieli ponosić dodatkowych opłat za przewalutowanie.

Podpięcie wielowalutowego plastiku odbywa się w serwisie bankowości internetowej, podczas wizyty w oddziale lub poprzez infolinię. Można to zrobić nawet na chwilę przed wyjazdem.

Na szczęście konto walutowe i kantor online to opcja nie tylko na wakacje i gdy już wrócimy do domu, zawsze warto je mieć pod ręką - przydadzą się też podczas wyjazdów służbowych czy przy zakupach w zagranicznych sklepach internetowych.

Grecja - cel wakacyjnych podróży

Na wakacje ruszyły, albo zaraz ruszą, miliony Polaków. Z badań Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w 2018 roku wynika, że 4 na 10 z nas wybiera zagraniczny wyjazd.

Gdzie będzie nas najwięcej? W Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. Polska Izba Turystyki nie ma wątpliwości, że te kierunku zdominują tegoroczne wakacje. Od dawna południe Europy to wymarzony cel wyjazdów.

Lider jest jeden - co trzeci wyjazd zagraniczny Polaków będzie skierowany do Grecji. Najpewniej wybiorą jedną z tych pięciu wysp: Kreta, Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos. A dla przykładu na Cypr zdecyduje się zaledwie... co setny Polak.

Ile za to zapłacimy?

Diners Club Polska szacuje, że 2 tys. zł to najczęściej pojawiająca się kwota przeznaczana na wakacyjny wyjazd - na jedną osobę. W tej cenie spokojnie można znaleźć w biurach podróży wyjazdy all inclusive. Polska Izba Turystyki wyliczyła, że w ubiegłym roku progiem, którego nie przekraczaliśmy było 2,5 tys. zł.

- Wakacje z wyżywieniem all inclusive wybiera 75 procent polskich turystów - mówi Wirtualnej Polsce Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. Podkreśla, że głównym powodem jest wygoda. Wszystko pod ręką, bez dodatkowych opłat.