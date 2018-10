Z sercem do pracownika, czyli jak zostać Dobrym Pracodawcą?

Fot. Geoff Robinson Photography/REX

W czasach coraz większych braków kadrowych na rynku oraz problemu wysokiego wskaźnika rotacji pracowniczej, który stanowi poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw i pociąga za sobą duże koszty, budowanie silnej marki pracodawcy staje się koniecznością.

Gdy rynek dynamicznie się zmienia, pracownicy korzystają z wielu możliwości rozwoju, również za granicą. To dlatego zbudowanie silnej marki przedsiębiorstwa jest możliwe jedynie poprzez dobre współdziałanie pracodawcy z pracownikami. Program Dobry Pracodawca, powstały z inicjatywy Kiwi Jobs oraz Fundacji Absolvent jest pierwszym w Polsce, programem certyfikującym, skierowanym do blue collars (gastronomia, praca w sklepie, obsługa klienta, kierowcy i kurierzy, produkcja i magazyn). Po przejściu szczegółowego procesu weryfikacji, pracodawcy mogą bezpłatnie otrzymać tytuł Dobrego Pracodawcy.

„Celem programu Dobry Pracodawca jest stworzenie przyjaznej przestrzeni biznesu i życia, w której chce się pracować, przebywać i realizować. W Kiwi Jobs wierzymy, że bycie Dobrym Pracodawcą to gwarancja rynkowego sukcesu, ponieważ żadna firma nie osiągnie go bez lojalnych i zadowolonych pracowników” - mówi Katarzyna Godlewska, założycielka Kiwi Jobs. „Dobry Pracodawca to firma, która zatrudnia legalnie, respektuje warunki umowy z pracownikiem, terminowo wypłaca wynagrodzenie, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzy przyjazne środowisko zawodowe oparte na pozytywnych relacjach międzyludzkich, promuje wartości takie jak szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość i zaufanie, inwestuje w rozwój swoich pracowników a także docenia ich stosując systemy motywacyjne. Tworzymy społeczność przedsiębiorców, dla których dobro, szacunek do drugiego człowieka, uczciwość i lojalność są najważniejsze. Wspieramy ponadczasowe, uniwersalne wartości i chcemy o tym głośno mówić”.

Aby uzyskać certyfikat pracodawcy muszą przejść szczegółowy proces weryfikacyjny i spełnić określone w nim standardy. Najważniejsze kryteria, to: świadczenia podstawowe i dodatkowe oraz warunki pracy, rozwój kariery zawodowej pracowników oraz szkolenia. Ważny jest także sposób zarządzania kulturą organizacyjną firmy.

Firmy mogą zgłaszać się do programu Dobry Pracodawca samodzielnie. Mogą też być zgłaszane przez swoich pracowników. Niezależny audyt wszystkich odpowiedzi jest gwarancją odpowiedniego przebiegu procesu. W skład Rady, która decyduje o przyznaniu certyfikatu wchodzą:

- Mirosław Godlewski – doradca w Boston Consulting Group, ekspert m.in. z zakresu TMT, logistyki oraz branży towarów konsumpcyjnych i przemysłowych,

- Maciej Hassa – ekspert ds. rynku pracy i employer brandingu

- Dominik Wiegand – współzałożyciel Grupy Absolvent „Dzięki poszerzaniu sie? grona firm wspierających program Dobry Pracodawca zyskujemy wszyscy – jako pracownicy, przedsiębiorcy i klienci” - mówi Godlewska. Do tej pory certyfikat Dobrego Pracodawcy otrzymały firmy: Nationale Nederlanden, VF Polska Distribution Sp. z o.o.(marki: Lee, Wrangler, The North Face, Vans, Eastpak), B&B Hotels Polska Sp. z o.o., databroker S.A., GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Costa Coffee, Tiger Warsaw Sp. z o. o. , Green Coffee Sp z o.o., Super Prezenty, Yves Rocher Polska Sp. z o.o.

Zdobycie certyfikatu uprawnia do posługiwania się tytułem Dobry Pracodawca do końca 2019 roku. Następnie pracodawcy będą co roku przechodzić proces odnowienia certyfikatu, aby pracownicy zawsze mieli pewność, że aplikują do firmy oferującej atrakcyjne i transparentne warunki zatrudnienia.

