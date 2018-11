Zablokowane oszczędności budżetowe wracają do gry. Prawie 8 mld zł na różne projekty

Jakie projekty zostaną dofinansowane? 1,8 mld zł trafi do funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, 2,1 mld – do Funduszu Reprywatyzacji. Skorzystać mogą drogi samorządowe, bo 1,1 mld zł trafi do Funduszu Dróg Samorządowych.