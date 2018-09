Zaczął od sklepu internetowego, za kilka lat poleci w kosmos. Kim jest Yusaku Maezawa?

Yusaku Maezawa jest 42-letnim przedsiębiorcą z Japonii. Z majątkiem szacowanym na 2,7 miliarda dolarów, Maezawa jest 18. najbogatszym Japończykiem. Jak dorobił się majątku? Na ubraniach. Jest założycielem i właścicielem internetowego sklepu modowego Zozotown. To największy internetowy sprzedawca ubrań w Japonii. I to właśnie jego założyciel i prezes będzie pierwszym kosmicznym turystą. Taką informację ogłosił Elon Musk, właściciel firmy SpaceX.

Na lot wokół Księżyca wybiorą się na pokładzie rakiety BFR, której oficjalne tłumaczenie to Big Falcon Rocket (nawiązująca do obecnych rakiet SpaceX Falcon-9 oraz Falcon Heavy). Nie jest jeszcze skonstruowana, jej budowa ma kosztować 5 miliardów dolarów i ma się zakończyć w 2023 roku. Ani Musk, ani Maezawa nie poinformowali, ile pieniędzy kosztować będzie lot w kosmos.

Nowe technologie dla Japończyka nie są niczym nowym. Sam je wprowadza do własnego modowego biznesu. Kilka miesięcy temu jego firma uruchomiła domowy system pomiarów ciała. Klienci nie muszą nawet wychodzić z domu, by móc otrzymać ubrania szyte na miarę. Wszystko wykonuje za nie specjalny czarny trykot - zamawia się go w sklepie. Japończycy gremialnie