służba zdrowia Jacek Frączyk 4 godziny temu

Zadłużenie szpitali największe od 11 lat. Studnia bez dna

Wydatki na system zdrowia od czterech lat rosną o pięć miliardów złotych rocznie, a mimo to długi idą w górę. I to coraz szybciej. Wygląda na to, że ile by pieniędzy nie dorzucić, to zawsze będzie brakowało.

Podziel się Dodaj komentarz