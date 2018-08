Wydłużenie doby pracowniczej. "Dezorganizacja cyklu dostaw"

Gość programu "Money. To się liczy" wyjaśniał obawy handlowców związane z zaostrzeniem zakazu handlu w niedzielę.

- Jeżeli to ma być niedziela, to niech to będzie niedziela. Pytanie jak będzie wyglądała dostawa, w szczególności produktów świeżych, w poniedziałek rano. To możne zdezorganizować cały ten cykl dostaw. Jeżeli to ma się rozciągać do poniedziałku do 5 rano, sklepy są czynne od 6, zaczyna się problem jak je zatowarować - mówił w programie "Money. To się liczy" Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.