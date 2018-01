Sieci znalazły sposób na zakaz handlu w niedzielę? "Trwają analizy"

Fot. Igor Bukhlin Od marca tego roku wyłączona z handlu będzie co druga niedziela w miesiącu

Właściciel sieci outletów Factory postanowił o przedłużeniu godzin otwarcia. Ma to związek z planowanym zakazem handlu w niedzielę. Być może tym samym śladem pójdą inne sieci handlowe.

Od 2 stycznia sklepy Factory w piątki i soboty będą czynne od 9 do 22. Wcześniej placówki były czynne w godzinach od 10 do 21. Factory to popularna w Polsce sieć outletów, tj. sklepów, w których można nabyć przecenione końcówki kolekcji popularnych marek odzieżowych. Decyzję o zmianie czasu pracy punktów Factory podjął operator sieci, czyli firma Neinver.

Przedłużenie godzin otwarcia ma związek z wprowadzeniem przez Sejm zakazu handlu w niedzielę, który wejdzie w życie już w marcu. Być może w ślady Neinvera pójdą inne sieci handlowe w Polsce.

W nadesłanej do Money.pl odpowiedzi na zapytanie spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci dyskontów Biedronka, stwierdziła, że prowadzi w tej kwestii "stosowne analizy", lecz żadne wiążące decyzje nie zapadły. Podobne zapytania wysłaliśmy do Lidla i Tesco, ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Wolna niedziela nie tak od razu

Zakaz handlu w niedzielę będzie w Polsce wprowadzany stopniowo. Początkowo, od marca do końca tego roku, wyłączona z handlu będzie co druga niedziela w miesiącu i wszystkie święta. W przyszłym roku będą to już trzy niedziele w miesiącu. A od 2020 r. – w każdą, oprócz dwóch przed Bożym Narodzeniem, jednej przed Wielkanocą oraz w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.