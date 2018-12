Zakaz handlu w niedziele. Grudzień wyjątkowy, ale od stycznia zaostrzenie

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę weszła w życie w marcu i takiego miesiąca jak grudzień do tej pory nie było. W grudniu niedziel jest aż 5 i teoretycznie zakupy powinniśmy móc zrobić tylko w dwie z nich - pierwszą i ostatnią. Twórcy prawa uwzględnili jednak przedświąteczne szaleństwo zakupowe. To oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta w tym miesiącu tylko raz - 9. grudnia.

W grudniu wyjątkowa jest także wigilia. Tego dnia sklepy będą otwarte, ale jedynie do godz. 14. W pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia handel nie będzie obowiązywał.

Od stycznia sytuacja nie wróci jednak do trybu, do którego już przywykli Polacy. Zgodnie z zapisami ustawy, od początku 2019 r. będzie już obowiązywać zaostrzona forma zakazu. Sklepy będą otwarte tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. A to oznacza, że kolejną niedzielą z zakupami po 30 grudnia będzie dopiero 27 stycznia.