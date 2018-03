Zakaz handlu w niedziele. "Ustawa nie jest propracownicza"

- Ustawa nie jest propracownicza. Gdyby tak było, to nie zakazywałaby robienia zakupów, czyli handlu w niedziele, a nakazywałby pracodawcom w sposób obligatoryjny dawać pracownikom co najmniej dwie niedziele wolne. I to można było załatwić - stwierdziła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w programie "Money. To się liczy".

Juszkiewicz dodała, że "z całą pewnością beneficjentem tej ustawy są stacje benzynowe, które już dziś zapowiedziały, że będą poszerzać asortyment".