Żabka przeciera szlaki, inne firmy mogą pójść jej drogą. Efekt? Nawet 10 tys. otwartych sklepów w niedzielę

Żabka mogła rozpocząć prawdziwą lawinę. Część sklepów sieci jest zarejestrowana również jako działalność pocztowa i kurierska, więc może być otwarta w niedzielę. Inne sieci mogą pójść tą drogą - od dawna nawiązywały współpracę z dostawcami poczty i kurierami. W grę wchodzi aż 10 tys. miejsc.

To może być koniec zakazu handlu, jaki znamy. Ograniczenia w sprzedaży ledwo wystartowały, a już znalazła się w nich ogromna dziura. W niedzielę otwierać się mogą placówki handlowe, które prowadzą również działalność pocztową i kurierską. Tak wynika z analizy prawników przygotowanej na zlecenie sieci handlowej Żabka. O zaskakującej decyzji sieci poinformował serwis "Wiadomości Handlowe".

I dlatego niektóre placówki otworzą się również w niedzielę niehandlową, a za ladą staną pracownicy.

Jak wynika z analizy money.pl, Żabka nie jest jedynym sklepem, który współpracuje z dostawcami poczty. "Placówkami pocztowymi" są też sklepy, które mają umowy z kurierami. A takich w Polsce też jest sporo.

Tysiące miejsc jednak się otworzy?

I tak - kilka lat temu francuski Carrefour rozpoczął współpracę z kurierską firmą UPS. Kurier, który nie zastał odbiorcy w domu, zostawiał przesyłkę w najbliższym sklepie sieci (o ile oczywiście taki w okolicy był). O tym, gdzie trafia paczka, klient był powiadamiany za pośrednictwem wiadomości lub e-maila. Testy sprzed trzech lat nie przekuły się jednak w oficjalną i masową współpracę. Żadna z sieci do tej pory tego nie komunikowała. Warto dodać, że część sklepów wciąż współpracuje z UPS. Tak jest np. w Warszawie.

Może się więc okazać, że ruch Żabki mocno przyśpieszy prace na tą usługą. Tym bardziej, że Carrefour pod sobą ma 660 sklepów osiedlowych.

Na tym nie koniec - współprace z kurierem UPS mają na przykład niektóre sklepy z sieci PSB Mini-Mrówka. Sieć tworzy ponad 270 sklepów na terenie całego kraju, należą do firm kupieckich, będących akcjonariuszami Grupy PSB. Na stronach kuriera dość łatwo znaleźć informacje o takiej współpracy - nawiązywali ją bezpośrednio sami prowadzący sklepy, tak samo jak w przypadku Żabki.

Sprawdziliśmy kilka losowych punktów, które przekazują kurierskie paczki. W tej chwili nie miały jeszcze wpisanej w KRS działalności pocztowej i kurierskiej, ale nie jest to przecież żaden problem. To tylko aktualizacja danych w państwowych rejestrach.

Z kurierami współpracę nawiązują również prowadzący markety pod szyldem Lewiatan. I tutaj udało nam się zlokalizować kilkanaście punktów, które świadczą usługi dla firm kurierskich, najczęściej właśnie UPS. Polska Sieć Handlowa Lewiatan liczy aż 3 tys. placówek. Co istotne Lewiatan należy do Grupy Eurocash, która odpowiada m.in. za takie sieci jak ABC, Delikatesy Centrum czy Groszek. Może się więc okazać, że drogą niektórych właścicieli Lewiatana pójdą prowadzący sklepy ABC. Jest ich 8,5 tys. w całej Polsce.

Nie sposób znaleźć informacji o współpracy sieci Słoneczko (należącej do Bać-Pol) z jakimkolwiek operatorem pocztowym (zarejestrowanym w Rejestrze Operatorów Pocztowych). Ale rozpoczęcie takiej współpracy wcale nie jest trudne - dla operatorów to możliwość ucinania kosztów. Wszak nie muszą jechać z paczką drugi raz, a zostawiają ją w okolicy.

Poprosiliśmy Eurocash (właściciela Lewiatana, ABC, Groszka i Delikatesów Centrum) o komentarz i informację, czy sieć będzie rozwijać takie usługi. Takie same pytania powędrowały co Carrefoura i Bać-Polu.

Wszystko zaczęła Żabka

Dlaczego Żabka chce się otwierać? Bo uznaje, że sklepy są również placówkami pocztowymi w myśl ustawy. Placówka pocztowa w ustawie prawo pocztowe jest opisana bardzo ogólnie. To "jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe". A operatorem pocztowym nie jest tylko Poczta Polska. Jest ich w Polsce prawie 300, w tym wszystkie największe firmy kurierskie.

W ustawie o zakazie handlu znalazły się liczne wyjątki. I tak otwierać się mogą np. kwiaciarnie, o ile przewarzająca działalność to właśnie sprzedaż kwiatów. Ale działalność pocztowa nie ma żadnej informacji o "przeważającej działalności". Czyli można wydawać jedną paczkę dziennie, by handlować produktami spożywczymi. W rozmowie z money.pl, przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara powiedział, że związki przyjrzą się obowiązującym przepisom. Bujara jest przekonany, że "Żabka kombinuje".

Inaczej widzi sprawę Andrzej Faliński, ekspert rynku handlowego. - To doskonale pokazuje, jak szkodliwa i źle napisana jest ta ustawa. Każdy przedsiębiorca orze jak może i bierze się za dodatkowe prace, w tym rozdawanie paczek. Wygląda na to, że sytuacja jest zgodna z przepisami, ale ostatecznie to zawsze sąd o tym zdecyduje. A to, jakie tam kuriozalne mogą powstać interpretacje, dopiero zobaczymy po kilku procesach - mówi w rozmowie z money.pl.

- Sklepy Żabka rzeczywiście w większości stanowią placówki pocztowe w rozumieniu prawa ze względu na umowy zawierane z operatorem pocztowym już od 2012 roku. Umowy te są związane ze świadczeniem usług pocztowych, między innymi realizowanej we współpracy z Pocztą Polską - wyjaśnia sieć w komunikacie.

- Niektórzy franczyzobiorcy zwracali się z sugestią, że status placówki pocztowej daje możliwość korzystania z pracowników w dni objęte ograniczeniami handlu i zwrócili się o potwierdzenie tej możliwości od strony prawnej. W związku z tym, Żabka Polska zleciła analizę prawną, która potwierdziła tę możliwość i taka informacja jest przekazywana franczyzobiorcom - tłumaczą przedstawiciele biura prasowego Żabki.

Sieć broni się przed zarzutami o próby ominięcia zakazu handlu. Tłumaczy, że na handel pozwalają przepisy, a współpraca pocztowa rozpoczęła się blisko pięć lat temu.

Poprosiliśmy Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ich interpretację przepisów dot. otwierania placówek pocztowych w niedzielę. Jednocześnie zapytaliśmy Pocztę Polską o ich zrozumienie przepisów prawa pocztowego. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Opublikujemy je niezwłocznie po otrzymaniu.

