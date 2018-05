Załamanie sprzedaży sieci Stokrotka w kwietniu. Litwini nie będą zadowoleni

To bardzo słabe dane. Jeszcze w pierwszym kwartale zarówno sieci handlowe zgłaszały wysoki wzrost obrotów, jak i bardzo dobre były dane GUS o sprzedaży detalicznej. Być może zakaz handlu w niedziele od kwietnia zakłócił tempo wzrostu zakupów Polaków? Poprosiliśmy o komentarz sieć Stokrotka i do momentu publikacji materiału jeszcze go nie otrzymaliśmy.

Licząc od początku roku, czyli od stycznia do kwietnia sprzedaż LFL Stokrotki wzrosła o około 2,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

