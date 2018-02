Wielka inwestycja Zalando w Polsce. Powstanie 500 miejsc pracy

Fot. mat. prasowe Wizualizacja nowego centrum Zalando pod Olsztynkiem

Sukces klubu zakupowego Zalando Lounge zachęciło firmę do inwestycji w Polsce. Pod Olsztynkiem powstanie nowe centrum logistyczne o powierzchni 130 tys. m kw.

Platforma modowa Zalando coraz mocniej inwestuje w polski rynek. Po zdobyciu dużej części internetowego rynku, od września 2017 r. firma udostępniła w Polsce usługę Zalando Lounge. To internetowy klub zakupowy, gdzie codziennie oferowane są promocje. Można tam znaleźć luksusowe produkty, których obniżki sięgają nawet 80 proc.

Firma zadowolona jest ze startu usługi i zamierza dalej w nią inwestować. Zalando planuje zbudować duże centrum logistyczne o powierzchni 130 tys. m kw. Firma informuje, że centrum zostanie dostosowane do modelu biznesowego Zalando Lounge, składającego się z tymczasowych kampanii oraz między innymi sprzedaży większych gabarytowo produktów z kategorii domowej. W środkowej fazie inwestycji zostanie utworzonych około 500 miejsc pracy.

- Zalando Lounge znacznie rozrósł się w ciągu ostatnich lat, a nowe centrum logistyczne wzmocni udany launch [uruchomienie - red.] usługi w Polsce. Pozwoli nam ono zwiększyć nasze możliwości i jeszcze lepiej obsługiwać rosnącą bazę klientów - Martin Rost, starszy wiceprezes Zalando Lounge & Outlets.

Zalando stawia na północno-wschodnią Polskę

Wybierając lokalizację, władze internetowego sklepu postawiły na Olsztynek w woj. warmińsko-mazurskim. Firma twierdzi, że powodów było wiele, m.in. położenie 200 km od Warszawy przy zbiegu dróg ekspresowych nr 7 i 51. Ponadto Zalando przekonuje, że z Olsztynka ma być niedaleko do dwóch innych polskich centrów pod Szczecinem, a także centrum planowanego niedaleko Łodzi. Droga z Olsztynka do Szczecina to jednak blisko 500 km, do Łodzi jest bliżej - niecałe 300.

Na korzyść lokalizacji ma też przemawiać potencjał pracowników w północno-wschodniej części kraju. Warmia i Mazury wciąż są regionem z najwyższą stopą bezrobocia w kraju, która wynosi 11,7 procent. W regionie pracy nie ma 60 tysięcy osób. Również płace są tam niższe od średniej krajowej. Średnie płace w Polsce w styczniu wyniosły według GUS ponad 4,5 tys. zł brutto. W woj. warmińsko-mazurskim są niższe niż 4 tys. zł.

Polska w europejskiej sieci

Jak zapewnia inwestor, centrum logistyczne Zalando Lounge zostanie połączone z istniejącą już silną europejską siecią logistyczną, składającą się z ośmiu centrów na pięciu różnych rynkach. Pod koniec 2017 roku ogłoszono budowę dwóch kolejnych centrów logistycznych w północnych Włoszech i centralnej Polsce.



Zalando Lounge ma obecnie około 15 milionów członków na 12 rynkach europejskich i oferuje wyłączny dostęp do 2,5 tys. marek z rabatami do 80 proc. Od czasu uruchomienia Zalando Lounge w Polsce we wrześniu 2017 r. odbyło się ponad 1 tys, kampanii promocyjnych.