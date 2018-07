Tajemniczy zamek powstaje w Puszczy Noteckiej. Stoi za nim firma od "niekonwencjonalnych inwestycji"

Fot. maps.google.com Zamek w Stobnicy już przyćmił krajobraz

Kto bogatemu zabroni? To pierwsze, co nasuwa się na myśl, gdy patrzymy na zdjęcia lotnicze inwestycji w Puszczy Noteckiej. Widać na nich wyraźnie, że ktoś buduje sobie... zamek na jednym z jezior.

Zdjęcia budowanego zamku pojawiają się w sieci od kilkunastu miesięcy. Początkowo nie wzbudzały wielkiego zainteresowania. Wszystko zmieniło się w piątek 6 lipca. To wtedy na Wykopie pojawiają się nowe zdjęcia - pokazują bryłę ceglanego zamku zlokalizowanego na częściowo sztucznie utworzonej wyspie. Pierwsza myśl? To nie może być prawda. To fotomontaż.

Weryfikacja w rządowym Geoportalu oraz Google Maps rozwiewa wątpliwości. Budowa trwa, Zamek zaczyna dominować w krajobrazie.

Google Maps tak przedstawia inwestycję:



Budowa zamku w Stobnicy na zdjęciu satelitarnym Google (fot.Google Maps)

A tak inwestycja wygląda w Geoportalu:

To nie inwestycja Kulczyków

Dzięki rządowemu portalowi można ustalić numery działek, na których działka jest stawiana, co powoli prowadzi do kolejnych dokumentów. Inwestycją interesują się nie tylko dziennikarze, ale i aktywiści Miasto Jest Nasze. Podają krążącą w sieci opinię, że zdaniem mieszkańców za finansowaniem zamku stoi Sebastian Kulczyk, choć od razu zastrzegają, że to informacja mało wiarygodna. W końcu każda tajemnica inwestycja w Wielkopolsce automatycznie wiązana jest z rodzeństwem.

Informacje ujęte w obwieszczeniach burmistrza Obornik czy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu potwierdzają, że Kulczykowie nie mają nic wspólnego z budowanym na jeziorze zamkiem. Jako wnioskodawca wskazywana jest poznańska spółka D.J.T. Stoją za nią dwie osoby - Dymitr i Tymoteusz Paweł Nowakowie. Obaj mają w firmie udziały warte po 1,9 mln zł.

Być może to zbieżność nazwisk, ale Michał Paweł Nowak to twórca odzieżowej marki Solar, który w 2013 r. wycofał się z przedsięwzięcia. W tym samym roku z Rady Nadzorczej wycofał się jego syn Dymitr, który deklarował chęć poświęcenia się karierze architekta. Zgodnie z danymi dostępnymi w sieci Dymitr urodził się w 1989 r., a Paweł w 1993 r.

Zbieżność dat także może potwierdzać domysły, że to rodzina twórcy Solara stoi za inwestycją w Puszczy Noteckiej. Choć plan zagospodarowania przestrzennego zmieniono w 2011 r., to kluczowe dokumenty wydano w roku 2014.

Spółka D.J.T. do chwili publikacji nie odpowiedziała na nasze pytanie o inwestycję.

Niekonwencjonalne inwestycje

Firma D.J.T. na swojej stronie internetowej chwali się, że jest działającym od 2002 r. na rynku rodzinnym przedsięwzięciem. "Prowadzimy działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości mieszkaniowych, biurowych i magazynowych. Stawiamy szczególny nacisk na długoterminowe, niekonwencjonalne inwestycje mieszkaniowe" – czytamy. Faktycznie, budowa zamku odbiega od tradycyjnych inwestycji deweloperskich.

W 2015 r. publikowany jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na potrzeby RDOŚ w Poznaniu - w końcu zamek miał powstać w obszarze chronionym Natura 2000. Autorzy dokumentu przesłanego Regionalnej Dyrekcji zapewnili, że nie ma żadnych przeciwwskazań dla budowy, nie zniszczy ona ekosystemu. Dokument daje obraz tego, co zobaczymy po zakończeniu inwestycji.

Otóż "budynek stanowić będzie formę piętrzącej się bryły zwieńczonej dominantą, z 15 kondycjami, w tym 14 nadziemnymi oraz jedną podziemną". "Smukła dominanta" to wieża, która w najwyższym punkcie sięgnie 47,96 m. Pozostała część budynku w przeważającej części nie przekroczy 15 m. Podanie jego wysokości jest o tyle trudne, że jego bryła nie będzie zwarta - "na szerokiej bazie dolnej kondygnacji zaprojektowano zestaw brył piętrzących się w górę i stopniowo wytracających wysokość”. Całość zamknie się w "kompozycji mniejszych form”.

Tak inwestycja, wg internautów, miała wyglądać w czerwcu:



Wykop.pl

By zachować charakter zamku, inwestor postanowił, że okna będą niewielkie. "W większości są to małe okna o powierzchni przeszklenia nie przekraczającej 1,5 m2" - składać się na nie będą małe tafle o wymiarach 30x40 i 30x50 cm.

Zgodnie z deklaracją z raportu na stałe w budynku mieszkać ma 97 osób i 10 osób obsługi. Zamek zostanie podzielony na 46 mieszkań. Ci, którzy zamieszkają na wyspie o długości około 200 m i szerokości około 50 m będą mieli do dyspozycji własną kotłownię i oczyszczalnię ścieków.

