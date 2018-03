Zamieszanie wokół "Pride of Poland". "Stadnina Michałów nie będzie organizatorem aukcji w Janowie Podlaskim"

Fot. Kosc/AGENCJA WSCHOD/REPORTER Co dalej z ze słynną aukcją koni arabskich "Pride of Poland"?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chce, żeby prezes stadniny w Michałowie zajął się organizacją aukcji "Pride of Poland". - Wciąż trwają rozmowy na temat aukcji w Janowie - powiedziała money.pl dyrektor Hanna Sztuka.



O kolejnych problemach w związku z polskimi stadninami koni arabskich pisze portal RMF24. Powołując się na nieoficjalne informacje, wyjaśnia, że po zwolnieniu prezesa Janowa Podlaskiego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chce, aby to prezes Michałowa "dał twarz aukcji", ale i poniósł konsekwencje, w razie niepowodzeń.

Czy miałoby to oznaczać, że to stadnina w Michałowie będzie organizatorem słynnej aukcji "Pride of Poland"? Dyrektor Hanna Sztuka w rozmowie z money.pl dementuje wszelkie tego typu sugestie.

- Stadnina Michałów nie będzie organizatorem aukcji w Janowie Podlaskim, a jedynie współorganizatorem aukcji wraz z Janowem Podlaskim i Białką - zapewniła. - Michałów będzie wspierał Janów Podlaski we wszelkich działaniach związanych z organizacją aukcji. W tej sprawie nie ma wątpliwości.

Rewolucja na aukcji koni Pride of Poland:

Janów Podlaski wciąż funkcjonuje pod zarządem technicznym i nie wiadomo czy przed słynną na świat aukcją zostanie powołany nowy zarząd i prezes stadniny. Z kolei Białka jest znacznie mniejszym ośrodkiem. Można się więc spodziewać, że i tak ciężar odpowiedzialności może zostać złożony na barkach Michałowa.

- Czy prezes Michałowa będzie więc liderem tej grupy? Nie można tego wykluczyć - przyznała Hanna Sztuka.

W rozmowie z money.pl zdementowała również sugestie, że stajemy przed kolejnym problem polskich stadnin koni arabskich. Portal RMF24 jednak mówi o możliwym konflikcie, a nawet o zawirowaniach kadrowych w Michałowie. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że prezes Maciej Grzechnik nie chce się zgodzić z pomysłem KOWR, a w ostateczności rozważa nawet złożenie dymisji. - W przypadku stadniny w Michałowie nic mi o problemach nie wiadomo. Mamy stabilną sytuację, zarząd działa od dwóch lat i odnosi sukcesy. Finansowo sytuacja jest dobra , co potwierdza bilans . Mamy zysk na zaplanowanym poziomie i ponad milion złotych więcej z produkcji mleka oraz bardzo udaną sprzedaż na II Winter Sale - dodaje dyrektor Sztuka.

Za przykłada dobrej passy stadniny koni arabskich w Michałowie podaje najnowsze sukcesy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Michałowskie konie wygrały w ostatnich dniach dwa prestiżowe pokazy na Bliskim Wschodzie w Szardży i Dubaju. Pula nagród na pokazie w Dubaju wynosiła 4 mln dol., z czego konie michałowskie wygrały prawie 600 tys. W Sharjah po raz pierwszy w ZEA zabrzmiał polski hymn narodowy bowiem ogier EQUATOR występował pod polską flagą - zaznacza. - Ten sukces w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bezpośrednio się przekłada się na nasze przygotowanie do aukcji w Janowie Podlaskim. Trudno więc tu mówić o kolejnych problemach.

